1/8 de finale Mondial U17: les Etalons cadets déterminés à franchir l’obstacle ougandais

Doha, 17 nov. 2025 (AIB)-Les Etalons cadets du Burkina Faso sont plus que jamais déterminés à relever le défi demain mardi à Doha face aux Cranes U17 ougandais, dans le cadre des 8e de finale de la coupe du monde de football de leur catégorie, Qatar 2025.

Pour Oscar Barro que nous avons trouvé en pleine activité avec ses poulains, « c’est une autre manche qui s’offre à nous demain et nous sommes entrain de nous préparer pour passer ce cap ». Il dit s’attendre à un match difficile parce que « c’est une équipe costaud, très athlétique avec des joueurs très aguéris ».

A cet effet, le technicien burkinabè conseille à ses joueurs de « se préparer à un combat physique, mental et avec beaucoup d’intelligence tactique ». Oscar Barro mentionne que « l’état d’esprits est intact depuis le début de cette compétition. C’est une des forces de notre équipe. Nous avons un état d’esprits irréprochable et nos jeunes jouent très bien ».

Le défenseur droit des Etalons cadets Ousmane Ouedraogo rassure: « tout le monde est prêt et franchement l’équipe est en forme. On s’encourage pour maintenir la forme de tout le monde, le jour du match. C’est très important. On est prêt à toutes éventualités et on est concentré pour y arriver. Il faudra beaucoup d’engagement parce que c’est une équipe (l’Ouganda:ndlr) qui est physique ».

L’attaquant burkinabè, auteur du but contre l’Allemagne, Mohamed Zongo, est, on ne peut plus décidé, à en découdre demain. « Nous sommes confiants et on va essayer de faire de notre mieux pour relever ce défi. On se prépare pour bien rentrer dans le match dès le début », a-t-il dit.

« Je me sens bien et c’est un plaisir de jouer une coupe du monde, de défendre mon pays. On veut aller jusqu’au bout. Je vais me donner à fond comme d’habitude jusqu’au bout et on espère le soutien du peuple burkinabè », a-t-il poursuivi.

La première gâchette des Etalons, Tapsoba et Zallé absents.

Le meilleur buteur de la CAN U17 Achraf Loukman Tapsoba et Ibrahim Zallé sont suspendus pour cumul de cartons et manqueront à l’appel demain. Le coach dit pouvoir gérer cette situation.

« Nous avons travaillé dans ce sens pour ne pas avoir de problème. Nous avons un groupe de 21 joueurs qui sont tous à la hauteur et nous espérons que ceux qui seront là demain relèveront le défi. Nous avions un titulaire qui était à la CAN, Mohamed Fofana qui remplacera Zallé et il doit arriver à nous convaincre. Sié Ouattara va remplacer Loukman ».

Coach Barro a souligné que l’équipe ougandaise qui n’avait pas fait une bonne CAN, a complètement renouvelé son effectif. « On avait joué un match amical avant la CAN et je ne vois pas plus de 4 joueurs qui étaient avec eux au Maroc. C’est une équipe totalement remaniée ».

C’est demain, sous le coup de 12h30 (TU) et 15h30, heure de Doha, que le match va se jouer. On ne sait pas qui du Burkina Faso ou de l’Ouganda ira en quart de finale. La Coupe du monde FIFA U17 se joue à Doha au Qatar du 3 au 27 novembre.

