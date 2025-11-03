BURKINA-NAHOURI-EDUCATION-RECOMPENSE

Nahouri/Education : Les meilleurs enseignants et élèves de la province du Nahouri récompensés

Pô, 3 nov. 2025 (AIB)-Le Haut-commissaire de la province du Nahouri, Sié Aristide Mohamed Kam, a présidé, ce samedi 1er novembre 2025 à Pô, la cérémonie officielle de l’excellence scolaire au primaire. Les meilleurs acteurs de l’éducation du Nahouri ont été récompensés à cette occasion. La cérémonie a connu la présence des parrains, des fils, filles et amis de la province, venus soutenir les acteurs de l’éducation.

Organisée par la direction provinciale en charge de l’Education du Nahouri, l’excellence à l’école primaire se veut une occasion pour encourager les meilleurs et susciter une saine émulation entre les différents acteurs et l’éducation de la province.

Pour cette édition 2025, la meilleure fille est Zenabou Akouhora, de l’école du secteur N°1 de Pô avec 157,50 et le meilleur garçon, Rhétice Lawafoci Paré, de l’école Pô- Catholique, avec 162,50.

Ces deux meilleurs élèves repartent chacun avec deux vélos dont un vélo VTT et un vélo panier, des kits scolaires et une bourse de 30 000 F CFA.

Etant le super élève, Rhétice Lawafoci Paré a reçu en plus une tablette éducative.

La meilleure enseignante de la province est Lamoussa Florence Compaoré de l’école Pô, du secteur N°1 avec 120/122 reçoit une moto Sirius 115, deux pagnes traditionnels. Elle succède ainsi à Salamata Kabré/Nitiema, lauréate en 2024.

La meilleure école revient à l’école du secteur N°1 de Pô et la meilleure Circonscription d’enseignement de base (CEB), est celle de Pô avec 2001 admis sur 2 256, soit un taux de 88,70%.

Elles reçoivent chacune une lettre de félicitation et des fournitures scolaires.

Des prix spéciaux ont été décernés au meilleur élève en situation de handicap, élève déplacé interne et élève franco-arabe.

Les parrains, l’opérateur économique, Mohamed Abembou, fils du Nahouri et la 4e vice-président de la délégation spéciale de Ouagadougou, Sidonie Ouédraogo, ont manifesté leurs reconnaissances aux acteurs de l’éducation qui ont œuvré pour la constance des résultats et la qualité de l’éducation offerte aux enfants du Nahouri.

Ils ont invité les acteurs de l’éducation à plus de synergie afin de faire de la province du Nahouri une source intarissable de ressources humaines qualifiées pour faire face aux défis du monde nouveau.

Le Haut-commissaire de la province du Nahouri, Sié Aristide Mohamed Kam, a félicité les acteurs de l’éducation dont les actions conjuguées contribuent à l’édification d’une éducation de qualité dans la province.

Il les a invités à plus d’engagement et de sacrifice pour reconquérir l’étendard de l’excellence au niveau régional longtemps détenu par le Nahouri.

Pour la session de 2025, la province a enregistré 91,16% et est classée 2e au niveau régional.

Avant le début de la cérémonie, l’assistance a entonné l’hymne national, l’hymne de la victoire des forces combattantes sur les forces du mal.

Agence d’information du Burkina

HKO/HB/OO