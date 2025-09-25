BURKINA-KOSSIN-EDUCATION-RENTREE-CONSEIL

Koosin/Education : La circonscription d’éducation de base de Bourasso planifie ses activités de la rentrée 2025-2026

Bourasso, 24 sept. 2025 (AIB)-Le Chef de la circonscription d’éducation de base (CCEB) de Bourasso, Malick Sidibé, a présidé, ce mercredi 24 septembre 2025, la première séance de travail et de planification des activités de l’année scolaire 2025-2026.

La séance de travail dirigé par le Chef de la circonscription d’éducation de base (CCEB) de Bourasso, Malick Sidibé, a permis de faire le point sur la rentrée administrative effectuée à bonne date le lundi 15 septembre 2025.

En termes de perspectives, selon M. Sidibé, c’est l’application de la politique éducative de l’état.

« La mise en œuvre des innovations pédagogiques notamment l’enseignement de l’anglais dans les classes du cours élémentaire première année (CE1), le jardinage et le champ scolaire.

En rappel, la CEB de Bourasso, a repris son fonctionnement normal au cours de l’année scolaire 2023-2024, avec la délocalisation des écoles A et B à Nouna.

Avec l’évolution positive de la situation sécuritaire, des villages se sont réinstallés parmi lesquels 8 écoles vont pouvoir s’ouvrir pour la rentrée scolaire 2025-2026.

La présence du directeur provincial de l’éducation préscolaire primaire et non formelle de la Koosin, Adama Dao, a été fortement appréciée par les enseignants de la CEB.

Il a par la même occasion salué l’esprit de résilience des acteurs de l’éducation de la CEB.

Agence d’information du Burkina

