Gourma/Assainissement : Un atelier de renforcement de capacités sur la gestion des déchets solides

Fada N’Gourma, le 24 sept. 2025 (AIB) – Le Haut-commissaire de la province du Gourma, Silas Nacanabo, a ouvert, le mercredi 24 septembre 2025 à Fada N’Gourma, un atelier de formation sur la gestion des déchets solides, sous la tutelle de la direction provinciale de l’eau et de l’assainissement de l’environnement du Gourma.

Un atelier de renforcement de capacités s’est tenu le mercredi 24 septembre 2025à Fada N’Gourma.

Selon le directeur provincial en charge de l’Assainissement du Gourma, Désiré Saré, un constat dans la ville de Fada N’Gourma révèle que les ménages produisent différentes sortes de déchets, lesquels sont pour la plupart déversés dans les ruelles.

« Ces déchets sont sources de nombreuses maladies », a-t-il affirmé en relevant que les actions des associations intervenant dans les domaines de l’hygiène et de l’assainissement restent peu visibles ou inadéquates.

Le Haut-commissaire de la province du Gourma, Silas Nacanabo, a salué la synergie d’actions entre la direction provinciale et les collectivités territoriales dans la gestion des déchets.

Il a rappelé que la mauvaise gestion des déchets expose les populations à des risques sanitaires, accentue la pollution et fragilise davantage l’environnement.

Pendant trois jours, les participants seront formés sur plusieurs modules, notamment les généralités de la gestion des déchets solides, le cadre politique réglementaire et institutionnel du Burkina Faso, ainsi que le décret portant réglementation de la collecte, du stockage, du transport, du traitement et de l’élimination des déchets urbains.

Un accent particulier sera mis sur la pré-collecte, la collecte et le transport des déchets solides.

Silas Nacanabo, a invité les acteurs à prendre une part active aux échanges et à capitaliser les acquis pour devenir de véritables acteurs du changement dans leurs communautés.

Agence d’information du Burkina

KAC/hb/oo