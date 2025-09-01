Burina- Concours-Prix-ACTIF

Komsilga / Grand Prix ACTIF : Le lancement de la 5ᵉ édition

Ouagadougou, 31 août 2025 (AIB)- L’Association des Communicateurs, des Traducteurs et des Innovateurs du Faso (ACTIF) a lancé officiellement dimanche, la 5ᵉ édition du Grand Prix International de la Communication, de la Traduction et de l’Innovation du Faso (Grand Prix ACTIF) à Komsilga.

Ce concours vise à récompenser l’excellence et la créativité dans la communication et la traduction, met en lumière les innovations qui contribuent au rayonnement du Burkina Faso et de l’Afrique et valorise les talents qui œuvrent pour une société plus ouverte, inclusive et innovante.

Selon le président d’ACTIF, Amadé Amado Soro, cette édition connait une innovation majeure, la prise en compte de nouvelles langues dans la compétition, notamment le dagara dans la catégorie langues nationales et le russe dans la catégorie langues internationales.

Sept (7) langues sont concernées pour la catégorie nationale (Mooré, Dioula, Fulfuldé, Gourounsi, Gourmantché, Bissa et Dagara) et 7 autres pour la catégorie internationale (Français, Anglais, Allemand, Arabe, Turc, Espagnol et russe).

Les inscriptions pour cette 5e édition sont ouvertes à tous, du 1er septembre au 25 octobre 2025. Elles peuvent se faire au siège du Cabinet international de traduction, d’étude, de formation, de communication et d’interprétation (CITEFCI), sis au projet ZACA à Ouagadougou, au siège de Savane Médias à Ouagadougou, au Groupe Scolaire La Dignité de Ouaga à Yagma ou en ligne en envoyant votre dossier de candidature à actif082023@gmail.com.

Pour le comité d’organisation, l’administration des épreuves orales et écrites sont prévues à une date ultérieure et la récompense des lauréats de ce grand prix est fixée pour le mois de décembre prochain.

Agence d’information du Burkina

Red/bbp