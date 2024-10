Komondjari: La population de Foutouri cotise 506 000 FCFA pour l’effort de paix

Gayéri, le 26 oct. 2024 (AIB) – La population de Foutouri, dans la province de la Komondjari, a une fois de plus manifesté son soutien aux Forces combattantes, en mobilisant une somme de cinq cent six mille (506 000) francs CFA pour l’effort de paix.

Ce samedi 26 octobre 2024, le chef du village de Foutouri a, au nom de la population, remis une somme de cinq cent six mille (506 000) francs CFA au chef du détachement militaire de Foutouri, pour témoigner leur engagement et leur soutien sans faille au Président Ibrahim TRAORE et à son gouvernement, dans leur détermination et leur dynamisme pour la reconquête et la sauvegarde de la nation.

Selon M. Monmini SINARE, Président de la Délégation spéciale de Foutouri, cette somme est en cours d’acheminement pour être versée au Trésor public.

Agence d’information du Burkina