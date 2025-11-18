Burkina-Bazèga-civisme-Montée-Couleurs-Synchronisée

Kombissiri/Montée des couleurs synchronisée : Les élèves de la commune instruits aux valeurs de solidarité et de patriotisme

Kombissiri, 17 novembre 2025 (AIB) – L’école primaire publique de Tinsobtenga de la ville de Kombissiri a observé, le lundi 17 novembre 2025, la montée des couleurs synchronisée dans le cadre de la campagne nationale ‹‹Dēmē Sira››. Des valeurs de solidarité, de patriotisme, d’entraide et de cohésion sociale ont été instruits aux élèves à cette occasion.

L’école primaire publique de Tinsobtenga au secteur 1 de la ville de Kombissiri a observé la montée des couleurs synchronisée ce lundi 17 novembre 2025 à partir de 7 heures 30 mn.

L’organisation de cette montée des couleurs synchronisée s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la campagne nationale de sensibilisation et de mobilisation citoyenne dénommée ‹‹Dēmē Sira›› ou ‹‹Solidarité›› dans l’ensemble des établissements scolaires et universitaires du Burkina Faso, initiée par le ministère de l’Action humanitaire et de la solidarité nationale.

Cette initiative vise à promouvoir les valeurs de solidarité, de patriotisme, d’entraide et de cohésion sociale auprès des apprenants en associant l’acte civique de la montée des couleurs.

À l’issue de la montée des couleurs, le directeur de l’école de Tinsobtenga, Marcellin Bazongo avec les enseignants, ont échangé́ avec les élèves de toutes les classes, sur des valeurs autour du thème : ‹‹ La solidarité, notre force commune››.

M. Bazongo a expliqué aux élèves le sens et la portée citoyenne de la campagne ‹‹Dēmē Sira››.

Les échanges ont essentiellement porté sur l’entraide, le partage entre élèves, le respect des enseignants, des parents et de toutes personnes adultes.

‹‹Nous avons également invité les élèves à participer aux travaux de l’école tout comme à la maison›› a indiqué le directeur de l’école. Il les a aussi invités à s’impliquer dans l’entretien de l’école tout en ayant à l’esprit que l’école est un bien public.

Pour Mr Marcellin Bazongo, ces échanges avec les élèves de l’école vont se poursuivre tout au long de l’année scolaire pendant les séances d’education citoyenne afin de semer la graine de toutes ces valeurs sociales dans l’esprit des enfants, futurs bâtisseurs du Burkina Faso, a-t-il conclu.

Agence d’information du Burkina

