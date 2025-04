KENEDOUGOU-SANTE-CENTRE-INAUGURATION

Kénédougou : Le village de Diossogo doté en centre de santé de plus de 106 millions de F CFA

Orodara, 28 avril 2025 (AIB)-Le secrétaire général de la province du Kénédougou, Bassanma Ko, a inauguré, le vendredi 25 avril 2025, le Centre de santé et de promotion sociale (CSPS) du village de Diossogo, à quelques kilomètres de Orodara, d’un montant de plus de 106 millions de F CFA.

Le Centre de santé et de promotion sociale (CSPS) du village de Diossogo, a été inauguré dans la matinée du vendredi 25 avril 2025, grâce au concours financier du Fonds minier pour le développement local (PMDL) et les ressources propres de la commune de Orodara.

D’un coût de plus de 106 millions de F CFA, il comprend une maternité, un dépôt MEG, un incinérateur, deux logements pour le personnel, des cuisines, une latrine-douche et un forage équipé d’une Pompe à mobilité humaine (PMH).

Les différents intervenants qui se sont succédé à la tribune, ont traduit leur gratitude et leur reconnaissance au FMDL et à la délégation spéciale de la commune urbaine de Orodara, d’avoir facilité la réalisation du projet.

Selon le Président de la délégation spéciale (PDS) de la commune de Orodara, Emmanuel Konaté, ce CSPS vient à point nommé et permettra un tant soit peu de réduire les distances d’accès aux services de santé aux populations du village de Diossogo et d’amélorer les qualités des prestations de services du personnel dudit centre.

Il a invité la population de Diossogo à s’approprier cette infrastructure sanitaire.

« Ce centre de santé est le vôtre et vous devrez en prendre soins .Vous devrez être à l’écoute du personnel soignant afin que ce centre assure pleinement le rôle de transformation qualitative de notre quotidien. L’atteinte de cette finalité ne peut être possible sans une implication active de toutes et de tous », a- t- il déclaré.

La marraine, Louise Gansoré/Traoré, a, au nom des autres parrains, remercié les organisateurs de les avoir associés à cette cérémonie.

Dans la même veine que le PDS de Orodara, elle a aussi invité les bénéficiaires à bien prendre soin de ce joyau.

Le secrétaire général de la provinciale du Kénédougou, Bassanma Ko, a salué l’implication des communautés locales dans ce projet, car un CSPS ne saurait fonctionner efficacement sans l’adhésion et la participation active des populations.

Pour lui, cette inauguration n’est pas une fin en soi, mais un nouveau départ.

«L’Etat, à travers ses services déconcentrés, continuera à accompagner la commune dans le fonctionnement, l’équipement et le renforcement des capacités du personnel de santé. C’est ensemble, main dans la main, que nous pourrons relever les défis sanitaires qui se posent à nos communautés », a-t-il indiqué.

La coupure du ruban et la visite des locaux ont mis fin à cette cérémonie.

Agence d’information du Burkina

AK/hb/bz