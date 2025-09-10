BURKINA-KENEDOUGOU-IMMERSION-PATRIOTIQUE

Kénédougou/Immersion patriotique : Des bacheliers invités à embrasser des valeurs tissées dans notre culture et notre histoire

Orodara, 9 sept. 2025 (AIB) – Le Haut-commissaire de la province du Kénédougou, Saïdou Sakira, a présidé, ce mardi 9 septembre 2025 au lycée provincial Diongolo Traoré, la cérémonie de clôture de la première promotion des bacheliers à l’immersion patriotique. Ils ont été invités à embrasser des valeurs tissées et cousues dans notre culture et notre histoire.

La cérémonie de clôture de l’immersion patriotique s’est tenue ce mardi 9 septembre 2025 dans l’enceinte du lycée provincial Diongolo Traoré de Orodara.

Le porte-parole des bacheliers, Boureima Sawadogo, a salué l’accompagnement global dont ils ont bénéficié tout au long du séjour.

« Ce fut un moment d’apprentissage intense, où nous avons été nourris, soignés, encadrés, mais surtout, forgés à la résilience et aux valeurs fondamentales du citoyen burkinabè », a-t-il déclaré.

De son côté, le directeur provincial en charge de l’Enseignement secondaire du Kénédougou, Lassina Coulibaly, a exhorté les jeunes à ne pas se détourner des repères essentiels.

« Dans un monde en perpétuelle mutation, où les repères s’effacent parfois, il est nécessaire et vital de cultiver l’esprit patriotique. Le patriotisme, c’est une posture, c’est une responsabilité au quotidien. », a-t-il souligné.

Le Haut-commissaire de la province du Kénédougou, Saïdou Sakira, a magnifié les efforts de la jeunesse immergée et salué leur engagement.

Il a par ailleurs comparé leur transformation à celle d’un serpent qui se mue, se débarrassant de ses anciens habits pour adopter de nouveaux vêtements faits de valeurs nationales.

« Cette session d’immersion vous a donné les rudiments nécessaires pour comprendre le fonctionnement du monde. Vous avez laissé derrière vous les influences venues d’ailleurs, pour embrasser des valeurs tissées et cousues dans notre culture et notre histoire. Le Burkina Faso a besoin de citoyens nouveaux, intègres, humbles, patriotes, solidaires, prêts à se donner jusqu’au sacrifice suprême », a-t-il affirmé.

Les temps forts de cette cérémonie ont été marqués par des prestations d’artistes suivies des démonstrations des techniques rapprochée, d’une remise symbolique d’attestations et d’un défilé des immergés.

Pour rappel, au niveau de la province du Kénédougou, ils étaient 1036 bacheliers à prendre part à cette immersion.

Agence d’information du Burkina

