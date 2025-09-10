BURKINA-KENEDOUGOU-MONTEE-COULEURS

Kénédougou/Montée des couleurs : Le Haut-commissaire appelle la jeunesse à intégrer pleinement les valeurs de la discipline

Orodara, 9 sept. 2025 (AIB) – Le Haut-commissaire de la province du Kénédougou, Saïdou Sakira, a présidé ce mardi 9 septembre 2025 à Orodara, la traditionnelle cérémonie de montée des couleurs. Il a appelé la jeunesse à intégrer pleinement les valeurs de la discipline.

La cérémonie de montée des couleurs nationales a eu pour cadre la cour du lycée provincial Diongolo Traoré à Orodara, le mardi 9 septembre 2025, en présence des corps constitués, des responsables de l’éducation, ainsi que des bacheliers immergés.

Dans son mot de bienvenue, le directeur provincial en charge de l’Enseignement secondaire du Kénédougou, a salué l’engagement des participants et la portée symbolique de cette activité, reflet de l’attachement aux valeurs républicaines.

Le Haut-commissaire de la province du Kénédougou, Saïdou Sakira, a rappelé l’importance de la montée des couleurs comme acte civique fort.

Il a appelé les jeunes à intégrer pleinement les valeurs de discipline, de respect des symboles nationaux et de service à la patrie.

