BURKINA-KENEDOUGOU-EDUCATION-EXAMEN.

Kénédougou/Examens scolaires : Le Haut-commissaire souhaite une bonne inspiration aux candidats

Orodara, 3 juin 2025 (AIB)-Le Haut-commissaire de la province du Kénédougou, Saïdou Sakira, a lancé, ce mardi 3 juin 2025 au lycée privé moderne et à l’école Benkady de Orodara, les épreuves écrites du Certificat d’études primaires (CEP) et du Brevet d’étude du premier cycle (BEPC), session de 2025. Il a souhaité aux candidats une bonne chance et aussi une bonne inspiration dans l’administration des épreuves.

«Ayez confiance en vous. N’ayez pas peur», a indiqué le Haut-commissaire de la province du Kénédougou, Saïdou Sakira, en les souhaitant une bonne inspiration et une bonne chance.

Selon lui, un examen est une occasion offerte aux candidats pour démonter toutes leurs connaissances et il sait aussi qu’ils en sont capables.

La province du Kénédougou pour la session de 2025, a enregistré pour le CEP, 8 267 candidats dont 3 742 garçons et 4 525 filles répartis dans 14 centres.

Au niveau du BEPC, on note 4 611 inscrits dont 2 138 garçons et 2 473 filles, répartis dans 58 centres de composition dont 18 jurys et 40 centres secondaires.

Aux dires des directeurs provinciaux en charge de l’Enseignement primaire et secondaire du Kénédougou, Lassana Coulibaly et Pié Coulibaly, tout s’est bien et gardent espoir que les résultats seront à la hauteur de leurs attentes.

Agence d’information du Burkina

AK/hb/yo