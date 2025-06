BURKINA-KOURITTENGA-ENSEIGNEMENT-LANCEMENT-BEPC

Kourittenga : Le Haut-commissaire exhorte les candidats à respecter les consignes des surveillants

Koupéla, 03 juin 2025 (AIB)- Le Haut-commissaire de la province du Kourittenga, Moctar Ilboudo, a lancé, le mardi 03 juin 2025 au lycée départemental de Dialgaye, dans la province du Kourittenga, les épreuves écrites du Brevet d’étude du premier cycle (BEPC), session 2025. Il a exhorté les candidats à rester concentrer et respecter les consignes des surveillants.

Accompagné du directeur en charge de l’Enseignement secondaire, et des corps constitués de la province, le Haut-commissaire de la province du Kourittenga, Moctar Ilboudo, a lancé, le mardi 3 juin 2025 à Dialgaye, le début effectif des examens du BEPC session 2025 au Kourittenga.

La province a enregistré au total 4 703 candidats dont 3 024 filles et 1 679 garçons répartis dans 18 jurys.

Au niveau de l’enseignement technique, pour le BEP, 23 candidats dont 08 filles et 15 garçons, ont pris part à l’examen et pour le CAP, 18 candidats dont 04 filles et 14 garçons.

Dans la formation professionnelle, le Kourittenga compte 381 candidats dont 344 filles et 37 garçons, pour le BQP, 33 candidats dont 25 filles et 08 garçons.

5 candidats dont 01 fille et 04 garçons sont pris part pour le BPT.

La province du Kourittenga pour les examens à cette session 2025, a enregistré au total 146 candidats déplacés internes.

Le directeur provincial en charge de l’Enseignement secondaire du Kourittenga, Dieudonné Belemsigri, a exhorté les candidats au strict respect des consignes.

Il a par ailleurs déploré la baisse du nombre des candidats à cette session 2025 au BEPC par rapport à celle de 2024 qui est passé de 4 900 candidats à 4 703.

« Tout se passe très bien pour le moment et c’est l’occasion pour nous de remercier les plus hautes autorités de notre pays qui ont déployé assez de moyens pour la couverture sécuritaire afin de garantir un climat serein pour le déroulement des différents examens», a déclaré M. Belemsigri.

Le directeur provincial de l’Enseignement secondaire du Kourittenga, a interpellé l’ensemble de la communauté à plus d’engagement vis-à-vis de sa responsabilité en matière d’éducation.

« Nous sollicitons à cet effet, l’ensemble des acteurs et de nos partenaires d’éducation pour des sensibilisations auprès des communautés afin de renverser la tendance », a-t-il plaidé.

Des partenaires comme Enabel et Plan International, ont rassuré de leur disponibilité à soutenir et à accompagner la province en ce sens.

« Très bientôt, en compagnie des acteurs et d’autres humanitaires sur le terrain, nous allons développer des programmes pour dresser cette situation», a fait savoir, le responsable des projets et programmes à Plan International, Paul Doyigbé.

Le Haut-commissaire de la province du Kourittenga, Moctar Ilboudo, a traduit sa reconnaissance à la communauté éducative qui s’est mobilisée pour le bon déroulement des examens.

« Je vous exhorte à rester concentré et respecter les consignes des surveillants. Faites confiance en vous-même, comptez sur ce que vous avez appris tout au long de l’année. Travaillez bien pour que les résultats soient à la hauteur de nos attentes», a-t-il dit, tout en leur souhaitant bonne chance.

