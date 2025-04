KENEDOUGOU-ENSEIGNEMENT-DIRECTEUR-PASSATION

Kénédougou/Enseignement secondaire : Lassina Coulibaly prend les rênes de la direction provinciale

Orodara, le 14 avril 2025 (AIB)-Le Haut-commissaire de la province du Kénédougou, Saïdou Sakira, a installé, le vendredi 11 avril 2025 à Orodara, l’Inspecteur de l’enseignement secondaire, Lassina Coulibaly, dans ses fonctions de directeur provincial de l’Enseignement secondaire et de la formation professionnelle et technique du Kénédougou.

L’Inspecteur de l’enseignement secondaire, Lassina Coulibaly, nommé au conseil des ministres du 03 avril 2025, a été installé, le vendredi 11 avril 2025 à Orodara, dans ses fonctions de directeur provincial de l’Enseignement secondaire et de la formation professionnelle et technique du Kénédougou.

Le nouveau directeur provincial a remercié les plus hautes autorités de son ministère pour sa nomination.

Lassina Coulibaly, a décliné sa vision pour l’enseignement secondaire qui se repose sur trois axes à savoir l’accès à l’éducation pour tous, la qualité et l’excellence, la collaboration et le partenariat.

En poste depuis 2018, Seydou Traoré qui a passé 7 ans à la tête de la direction provinciale, a été appelé à Houndé, dans le Tuy, pour assumer les mêmes fonctions.

M. Traoré a rendu un hommage aux autorités provinciales et aux partenaires et collaborateurs qui l’ont accompagné dans cette mission.

Le directeur sorti a présenté ses excuses à toute personne qu’il aurait offensée par ses faits et gestes au cours de son mandat.

Le Haut-commissaire de la province du Kénédougou, Saïdou Sakira et le directeur régional en charge de l’Enseignement secondaire des Hauts-Bassins, Tanga Ouédraogo, ont encouragé et félicité les deux directeurs provinciaux pour leurs nominations et leur ont souhaité une bonne mission.

Agence d’information du Burkina

AK/hb/bz