Kampti: Le Commissariat de Police de District de Kampti démobilisé

Kampti, 18 oct. 2025 (AIB)-Le Commissariat de Police de District de Kampti a été officiellement démobilisé, vendredi 17 octobre 2025, au profit de la gendarmerie dans le cadre de la mise en œuvre du décret portant détermination des zones de compétences territoriales de la Police et de la Gendarmerie nationales.

La cérémonie d’au revoir, tenue dans l’enceinte du commissariat à partir de 10 heures, a été présidée par le préfet, président de la délégation spéciale de Kampti, Massahiba Aimé Soulama, en présence du directeur provincial de la Police nationale du Poni, le commissaire principal Hassane Fayama, représentant le directeur régional de la Police du Djôrô, ainsi que des forces vives de Kampti.

À cette occasion, le commissariat a reçu une attestation de reconnaissance. Deux policiers, en plus du commissaire de police, ont également été distingués par des lettres de félicitations remises par la commune de Kampti pour leur dévouement et leur professionnalisme.

Le premier responsable de la commune a salué « le sens du devoir, la discipline et la contribution déterminante des forces de police à la sécurité des populations », tout en les exhortant à poursuivre dans cette dynamique exemplaire au sein de la grande famille policière.

Dans son allocution, le préfet Soulama a invité la population et les forces vives de Kampti à maintenir la même collaboration avec la gendarmerie, comme ce fut le cas avec la Police nationale. Il a également demandé au directeur provincial de plaider auprès de la hiérarchie pour le renforcement de l’effectif de la gendarmerie à Kampti.

Pour sa part, le directeur provincial, le commissaire divisionnaire Hassane Fayama, a, au nom du directeur régional, exprimé sa gratitude aux autorités et aux forces vives de Kampti pour leur soutien constant à la Police nationale tout au long de ses années de présence dans la commune.

Il a imploré le Tout-Puissant et les mânes protecteurs de Kampti de veiller sur l’ensemble des forces de défense et de sécurité dans l’accomplissement de leurs missions régaliennes.

« La Police nationale quitte Kampti physiquement, mais elle restera toujours aux côtés de la population en esprit », a-t-il confié, avant d’assurer le président de la délégation spéciale qu’il transmettra fidèlement ses doléances à la hiérarchie.

Le redéploiement du personnel du commissariat dans les rangs de la Police nationale à Gaoua marque une nouvelle étape dans la réorganisation territoriale des forces de sécurité intérieure, conformément aux orientations du décret précité.

Agence d’Information du Burkina

HN/ata