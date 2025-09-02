BURKINA-MONTEE-COULEURS-KOUBRI

Kadiogo : Une montée des couleurs placée sous le signe du patriotisme et de la cohésion sociale

Koubri, 02 sept. 2025 (AIB)- Le Président de la Délégation spéciale (PDS) de Koubri, Samadé Léonard Gougou, a présidée lundi, la cérémonie mensuelle de montée des couleurs, sous le signe du patriotisme et de la cohésion sociale.

L’événement, tenu dans l’enceinte du commissariat de police du district de Koubri, dès 7 heures 30 minutes, a mobilisé un grand monde, témoignant ainsi de la ferveur citoyenne et de l’engagement collectif pour la nation. À travers cet acte, les Burkinabè réaffirment leur attachement à la mère patrie.

Présidée par le président de la délégation spéciale (PDS) de Koubri, Samadé Léonard Gougou, ce moment solennel a été accompagné de l’hymne national, Le Ditanyè, repris en chœur par les participants dans une atmosphère de respect et de patriotisme.

À l’issue de la montée du drapeau, le commissaire de police du district de Koubri, Paterne Boussim, a exprimé sa satisfaction : « C’est avec un réel plaisir et un grand honneur d’accueillir cette cérémonie. La présence de tous traduit le profond sentiment de patriotisme », a-t-il déclaré.

Le PDS souligne que cela est un symbole d’unité et d’appartenance commune à la nation burkinabè. Il a également rendu un vibrant hommage aux forces de défense et de sécurité (FDS).

« Elles mènent, souvent jusqu’au sacrifice suprême, des combats sans merci pour protéger les personnes et leurs biens », a-t-il rappelé avant d’inviter les populations à leur témoigner un soutien accru et indéfectible.

Le président de la délégation spéciale a ensuite mis l’accent sur une autre préoccupation : l’hygiène et la salubrité dans la commune.

Conscient de l’importance de l’image que renvoie Koubri, en tant que principale porte d’entrée vers la capitale Ouagadougou, il a exhorté les citoyens à poser des actions concrètes empreintes de civisme.

La cérémonie a également été marquée par la présentation du nouveau chef de service départemental de l’élevage, Kiswendsida Henri Compaoré. Elle s’est achevée par une visite guidée du bosquet du commissariat, symbole d’un cadre verdoyant et apaisé au sein de l’institution policière.

Poursuivant son intervention, le PDS a félicité les laborieuses populations pour leur participation massive, le 16 août dernier, aux travaux de sarclage du champ communal de 6 hectares, une activité s’inscrivant dans l’Initiative présidentielle agro-pastorale lancée par le Chef de l’État, le capitaine Ibrahim Traoré.

À travers cette cérémonie de montée des couleurs, la commune de Koubri démontre sa volonté de rester unie et engagée face aux défis nationaux.

Agence d’information du Burkina

LZ/ OS/BBP