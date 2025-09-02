Burkina- Sécurité-Commissariat-Police-Mobile

Kadiogo/Sécurité : le concept de « Commissariat de Police mobile » officiellement lancé

Ouagadougou, 2 sept. 2025 (AIB)- La Direction générale de la police nationale a lancé mardi, dans l’Arrondissement 7 de Ouagadougou, le nouveau concept « Commissariat de police mobile » pour assurer un maillage dynamique du territoire national.

Placée sous la présidence du Directeur général de la police nationale, Thierry Dofizouho Tuina, inspecteur général de police, le concept de « commissariat de police mobile » est un instrument qui permet de réduire les déserts sécuritaires, d’assurer le maillage dynamique du territoire à travers un système de déploiement tactique et intelligent.

Pour le 1er Vice-président de la Délégation spéciale, Laurent Bado, et représentant la PDS de l’Arrondissement 7, c’est une immense joie d’accueillir le lancement de cette belle initiative qui est à saluer à sa juste valeur. « Nous resterons mobiliser pour vous accompagner dans cette dynamique », a-t-il dit.

Selon le Directeur général de la police nationale, Thierry Dofizouho Tuina, C’est un camion qui a été aménagé spécialement pour en faire un commissariat mobile, et qui pourra se déplacer à tout point du territoire communal de Ouagadougou, pour apporter des réponses aux questions de sécurité qui se posent.

« C’est une grande joie de pouvoir satisfaire la population. C’est pour cela que nous avons conçu ce concept de commissariat mobile, afin de se rapprocher le plus possible des citoyens et d’assurer leur sécurité, a-t-il Indiqué.

M. Tuina a expliqué que ce commissariat mobile opère entre autres, dans l’établissement des Cartes nationales d’Identité Burkinabè (CNIB), la légalisation des documents, les patrouilles motorisées, la sensibilisation, ainsi que l’assistance aux victimes et la collecte de renseignements.

Il a par ailleurs rappelé que c’est un concept que défend le ministre de la Sécurité, qui ambitionne acquérir encore d’autres camions à transformer, afin de pouvoir se déployer sur l’ensemble du territoire national.

A cette occasion, le Directeur général a fait une démonstration d’établissement de documents administratifs, notamment la légalisation d’extraits d’actes de naissance ainsi que la délivrance du premier récépissé de la CNIB.

L’un des premiers bénéficiaires de ces services, Mahamadi Ouédraogo, a exprimé sa satisfaction et sa gratitude aux autorités pour cette initiative qui permet à la police d’être encore plus proche de la population pour les actes administratifs et la sécurité.

Agence d’information du Burkina

