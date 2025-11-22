Kadiogo : l’artiste Iklass dévoile Teegré, son nouvel album de 9 titres

Ouagadougou, 21 novembre 2025 (AIB)-L’artiste musicien Iklass signe son retour sur la scène musicale burkinabè avec le lancement de Teegré, un nouvel album de neuf titres porteur d’un message de respect, d’amour et de paix. Chanté en mooré et en français, l’opus se veut une véritable invitation à l’unité et au vivre-ensemble.

« Teegré, c’est pour dire que Dieu est au milieu de tout dans ma vie. Je me remets à lui, et je le remercie pour ses bienfaits », a confié l’artiste. Iklass

Parmi les titres phares, « IB Traoré » rend hommage au Président du Faso, tandis que « Wakat » rappelle que « chaque chose a son temps ».

De son vrai nom Omar Zongo, Iklass réside en Allemagne, mais séjourne actuellement au Burkina Faso pour ses vacances. Il invite d’ailleurs ses fans et mélomanes à s’approprier les messages inspirants contenus dans Teegré.

Avec ce quatrième album, après celui de la troisième sorti en 2027, Iklass confirme une fois de plus sa volonté de contribuer à l’essor de la musique burkinabè sur la scène internationale.

