BURKINA-KADIOGO-SANTÉ-MENTALE

Kadiogo : l’association Sainte-Thérèse de l’Enfant Jésus sensibilise environ 200 élèves du lycée de Zagtouli sur la santé mentale

Ouagadougou, 22 novembre 2025 (AIB)-L’association Sainte-Thérèse de l’Enfant Jésus, à travers son club Santé mentale scolaire, a mené samedi une séance d’échanges directs avec les élèves du lycée de Zagtouli sur les enjeux de la santé mentale. Cette activité vise à sensibiliser, former et accompagner les élèves en vue de promouvoir le bien-être psychologique au sein de l’établissement.

Environ 200 élèves ont été initiés à la compréhension et à la gestion des émotions, du stress et de la dépression.

Plusieurs modules ont été dispensés, portant notamment sur la découverte de la santé mentale, la connaissance de soi, la gestion des émotions et l’estime de soi.

Pour Alain Ilboudo, élève en classe de terminale, cette formation est bénéfique pour les apprenants, surtout pour ceux des classes d’examen.

« Elle nous a permis d’être mentalement forts. Nous remercions le club Santé mentale scolaire pour ses actions », a-t-il confié.

Le représentant de la proviseure du lycée de Zagtouli, Omar Boulo, a salué cette initiative salutaire qui a permis aux élèves de mieux gérer leur stress, leurs émotions et leurs traumatismes, notamment parmi les élèves déplacés internes.

Selon Max Wilson Hombre, président de l’association, la santé mentale conditionne en grande partie la réussite scolaire.

« Pour un élève, gérer sa santé mentale commence par la maîtrise des émotions, la confiance en soi et l’estime de soi », a-t-il expliqué.

En perspective, le club Santé mentale scolaire prévoit la mise en place d’un réseau interscolaire d’élèves ambassadeurs du bien-être mental, indiquent les organisateurs.

Agence d’Information du Burkina

RK/ata