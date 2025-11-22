‎Initiative présidentielle Faso Mêbo : ‎ »Allons aux travaux », un concept qui allie études et construction de la Nation

‎(Koudougou, 22 novembre 2025). La Présidence de l’Université Norbert-ZONGO en collaboration avec l’Initiative présidentielle Faso Mêbo a procédé ce samedi au lancement du concept « Allons aux travaux ».

‎Il s’agit d’organiser des séjours d’étudiants, d’enseignants-chercheurs et du personnel ATOS de l’Université Norbert-ZONGO sur les sites de Faso Mêbo afin de participer aux différents travaux dans la région du Nando.

‎La Présidente de l’Université Norbert-ZONGO, Pr Windkouni Haoua Eugénie MAÏGA a salué la forte mobilisation des étudiants pour participer à l’initiative « Allons aux travaux ».

‎C’est un concept que « nous avons suscité afin de répondre à l’appel de Son Excellence le Capitaine Ibrahim TRAORÉ, Président du Faso, Chef de l’État, à contribuer à Faso Mêbo en tant qu’Université », indique-t-elle.

‎Selon la Présidente de l’UNZ, l’Université, qui compte plus 40 000 personnes, a planifié sa participation active aux travaux de Faso Mêbo pendant quatre semaines. Et c’est l’Unité de Formation et de Recherche en Sciences économiques et de Gestion (UFR/SEG), première UFR de l’UNZ, qui a ouvert le bal avec plus de 1 000 étudiants.

‎Dans l’ordre et la discipline, les étudiants se sont repartis dans les différents ateliers pour la confection, le transport et la pose des pavés.

‎« Nous espérons que les étudiants des autres UFR ainsi que le personnel administratif et les enseignants vont répondre aussi nombreux », soutient Pr Windkouni Haoua Eugénie MAÏGA.

‎La coordination régionale de l’Initiative présidentielle Faso Mêbo a salué ce bel exemple de l’UNZ. « Cela démontre que les Burkinabè ont compris que nul ne viendra développer le Burkina Faso à leur place. Le fait que ce soit les étudiants, ça montre une fois de plus que le message du Camarade Président, le Capitaine Ibrahim TRAORÉ, a été compris. Une jeunesse au service de sa Nation », souligne le Coordonnateur régional de Faso Mêbo du Nando, le Capitaine Ismaël Nathanaël NOMBRÉ.

‎Il a saisi l’occasion pour réitérer l’appel à tous les Burkinabè à contribuer à la mise en œuvre de l’Initiative présidentielle Faso Mêbo.

‎Le concept « Allons aux travaux » va se poursuivre durant les quatre prochaines semaines avec les autres UFR, l’Institut universitaire de technologie et les Écoles doctorales de l’UNZ.

‎Direction de la communication de la Présidence du Faso