Burkina-Ganzourgou-Cantine-Scolaire-Endogène-Promotion

Journée promotionnelle de la cantine endogène : les écoles du Ganzourgou à l’avant-garde de la souveraineté alimentaire

Zam, 1er juillet 2025 (AIB) – La Direction provinciale de l’éducation préscolaire, primaire et non formelle (DPEPPNF) du Ganzourgou a organisé, le mardi 1er juillet à Zam, la Journée promotionnelle de la cantine endogène, édition 2025. Placée sous le thème : « Alimentation scolaire basée sur la production locale : quel mécanisme pour une cantine endogène autosuffisante ? », la cérémonie a permis d’encourager les meilleures écoles engagées dans la collecte de vivres et la production agricole à travers les champs scolaires.

Selon la directrice provinciale de l’éducation, Mme Nobila Célestine Zagré/Zoungrana, toutes les neuf circonscriptions d’éducation de base (CEB) du Ganzourgou sont engagées dans la dynamique de la cantine endogène. Sur les 483 écoles de la province, 390 ont réussi à collecter des vivres (sorgho, maïs, haricots), et plus de 38 000 m² de jardins scolaires ont été aménagés, produisant plus de 43 tonnes de légumes toutes spéculations confondues. Elle a salué tous les partenaires et les bonnes volontés, notamment l’association Zinado 2000, la mairie de Zam et le parrain dont l’accompagnement a permis de relever les défis.

L’objectif de cette initiative est double : assurer un repas équilibré aux élèves et renforcer la souveraineté alimentaire à travers la mobilisation communautaire et la valorisation des productions locales.

La cérémonie, présidée par le Haut-commissaire de la province du Ganzourgou, Mme Aminata Sorgho/Gouba, et le parrainage de M. Claude Congo a été placée sous le patronage du ministre de l’Enseignement de base, de l’Alphabétisation et de la Promotion des langues nationales (MEBAPLN), représenté par sa conseillère technique, Mme Germaine Kaboré. Cette journée a connu une forte mobilisation. Autorités administratives, coutumières, militaires, partenaires techniques et financiers, ainsi qu’une délégation du niveau central y ont pris part.

« La cantine scolaire n’est pas qu’un simple repas. C’est une porte ouverte vers la santé, la réussite et le maintien des élèves à l’école », a rappelé la haut-commissaire. Elle a salué l’engagement des acteurs du Ganzourgou dans cette initiative qui, pour elle, est en droite ligne de l’initiative présidentielle « Offrir à chaque enfant en âge scolaire au moins un repas équilibré par jour ».

La présidente de la délégation spéciale de la commune de Zam, Mme Stéphanie Tenin Lonfo/Soma, a exprimé sa fierté d’accueillir cette première célébration délocalisée. Elle y voit une reconnaissance des efforts conjoints entre les autorités locales, les communautés éducatives et les partenaires de l’école.

La cérémonie a aussi été un cadre de reconnaissance. Une vingtaine prix ont été décernés aux meilleures écoles et aux acteurs les plus engagés dans la mise en œuvre de la cantine endogène. Les récompenses ont inclus des intrants, des fournitures scolaires, des certificats de mérite et des enveloppes financières.

Parmi les activités marquantes de la journée figurent un exposé de la directrice provinciale, des échanges enrichissants, une remise officielle des prix et une dégustation de mets préparés à base des produits issus des champs scolaires.

En attendant l’édition 2026 qui se tiendra à Mogtédo, les organisateurs espèrent que cette dynamique fasse tâche d’huile dans toute la région du Plateau Central.

Agence d’Information du Burkina

MS