Burkina: 1007 bouteilles de gaz butane destination à un reconditionnement illégal saisies par la Gendarmerie nationale

Ouagadougou, 3 juillet 2025 (AIB)-La Section de Recherche de la 3e Légion de la gendarmerie nationale, a annoncé jeudi à Ouagadougou, au cours d’un point de presse, la saisie de 1007 bouteilles de gaz butane destinées à un reconditionnement illégal dans le quartier Balkuy de Ouagadougou et l’arrestation des présumés auteurs.

L’adjudant-chef, Major Aimé Yaméogo a indiqué qu’une opération menée, le 25 juin 2025 par la cellule économique et financière de la section de recherche de la 3e légion de gendarmerie a permis de saisir 1007 bouteilles de gaz butane dont 907 bouteilles de 6 kg, 78 bouteilles de 12,5kg, 20 bouteilles de 38 kg et 2 bouteilles de 55 kg et d’interpeller 3 présumés auteurs dans le quartier Balkuy. Ces bouteilles étaient illégalement reconditionnées et revendu sur le marché.

Selon ses explications, le mode opératoire du réseau consistait à transvaser 2 bouteilles de 6 kg (4 000 FCFA) dans une bouteille de 12,5 kg. La bouteille de 12,5kg reconditionnée est revendue par la suite sur le marché au prix de 5 500 FCFA. Ce qui équivaut à un gain frauduleux de 1 500 FCFA sur chaque bouteille.

D’après lui, des sites de dépôts-vente dans les quartiers Patte-d’Oie et Cissin ainsi que 5 restaurants importants de la capitale étaient ravitaillés par ces bouteilles reconditionnées.

Le matériel incriminé saisi et les personnes mises en causes seront mis à la disposition du Procureur du Faso, près le tribunal de grande instance Ouaga II pour la suite de la procédure, a précisé le Major Aimé Yaméogo.

Le président de la ligue des consommateurs, Dasmané Traoré a félicité la gendarmerie nationale pour le démantèlement de ce réseau, tout en invitant les consommateurs à dénoncer les cas de fraude, afin que les dispositions puissent être prises.

« Il faut dénoncer avec preuve à l’appui, pour permettre aux autorités d’arrêter cette hémorragie qui malheureusement ne profite ni à l’État, ni aux consommateurs », a-t-il renchérit.

Agence d’information du Burkina

BAK/yos/ata