BURKINA- GNAGNA- ENSEIGNEMENT- BACCALAUREAT-RESULTATS

Gnagna : Un taux de réussite de 43,81% au premier tour du baccalauréat 2025

Bogandé, 3 juillet 2025 (AIB) – La province de la Gnagna a enregistré un taux de réussite de 43,81% au premier tour du baccalauréat, session de 2025, selon les résultats proclamés ce jeudi matin dans les quatre jurys que compte la province.

En série A4, sur 321 candidats présents, 194 ont été déclarés admis d’office, soit un taux de succès de 60,43%. Par ailleurs, 73 autres candidats de cette série sont autorisés à participer aux épreuves du second tour.

La série D affiche quant à elle un taux de réussite beaucoup plus faible. Sur 334 candidats présentés, seulement 93 ont réussi dès le premier tour, représentant 27,84% de réussite. Toutefois, 116 autres candidats de cette série auront une seconde chance lors des épreuves du second tour.

Les épreuves du second tour débuteront le lundi 7 juillet 2025, conformément au calendrier officiel du ministère en charge de l’enseignement secondaire et de la formation professionnelle et technique.

Pendant que les admis au premier tour jubilent, les autorités provinciales, les encadreurs pédagogiques ainsi que les familles attendent avec espoir les résultats définitifs qui viendront clore cette session 2025 du baccalauréat dans la Gnagna.

Agence d’Information du Burkina (AIB)