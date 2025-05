Journée des coutumes et traditions : les chefs coutumiers de Bobo-Dioulasso implorent les ancêtres pour la paix au Faso

Bobo-Dioulasso, 15 mai 2025 (AIB) – Le Collège des chefs coutumiers traditionnels Bôbô-Mandarè a célébré, ce jeudi, la Journée des coutumes et traditions à Kibidoué, village abritant le Krévô de Sya, figure de proue de la chefferie coutumière traditionnelle.

Cette commémoration a été ponctuée par des prises de parole, des rituels de libation et des prières ferventes en faveur du retour de la paix au Burkina Faso. Autorités administratives, gardiens des traditions et fidèles des religions endogènes ont pris part à cette rencontre.

Pour le porte-parole du Collège, Omer Sanou, cette journée revêt une double portée : reconnecter les communautés à leurs racines culturelles et spirituelles, et invoquer la bienveillance des ancêtres dans un contexte national marqué par des défis sécuritaires.

« Nous remplissons cette mission sacrée avec loyauté, dans le souci de préserver l’héritage spirituel et identitaire transmis par nos aïeux », a-t-il indiqué.

Il a ajouté que les rites accomplis s’inscrivent dans une démarche de contribution à la réconciliation et à l’unité nationale, à travers les valeurs propres aux traditions africaines.

Le ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Protection sociale, Mathias Traoré, qui a conduit une délégation gouvernementale, a rappelé le sens profond de cette journée instaurée en 2024. Selon lui, elle permet aux adeptes des religions traditionnelles d’exercer librement leur foi, tout en consolidant la laïcité de l’État.

Les chefs coutumiers de Bobo-Dioulasso ont salué cette reconnaissance officielle, y voyant une avancée majeure et la réparation d’une marginalisation ancienne.

Satisfait de la mobilisation, le Krévô de Sya a appelé les Burkinabè, toutes confessions confondues, à l’union sacrée pour bâtir ensemble une paix durable dans le pays.

Agence d’Information du Burkina