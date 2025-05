BURKINA – GOURMA – COUTUMES TRADITIONS – CÉLÉBRATION

15-Mai: Les élèves-professeurs des écoles de l’INFPE de l’Est découvrent des sites touristiques de la ville de Fada N’Gourma

Fada N’Gourma, 15 mai 2025 (AIB) – Dans le cadre de la célébration de la Journée des coutumes et traditions (JCT), les élèves-professeurs de l’Institut national de formation des personnels de l’éducation de l’Est (ex-ENEP de Fada N’Gourma) ont organisé une immersion touristique, ce jeudi 15 mai 2025, afin de découvrir les coutumes et traditions de la cité de Yendabili.

Pour valoriser le patrimoine culturel ainsi que les coutumes et traditions, l’État burkinabè, dans son rôle de garant de la laïcité et des libertés de croyance et de non-croyance, a institué la célébration de la Journée des coutumes et traditions chaque 15 mai. Pour ne pas rester en marge de cette deuxième édition, et dans le cadre du Mois du patrimoine national, l’administration de l’INFPE de l’Est et ses élèves-professeurs d’école ont initié une immersion touristique.

Cette activité, guidée par l’Association Vivre au Village (VIVAVI), s’est articulée autour du circuit de la vieille ville de Fada N’Gourma. En guise d’introduction, les participants ont échangé sur les valeurs de la calebasse dans la communauté gourmantché. Ensuite, ils ont visité plusieurs sites, dont l’arbre mystique, le site de Tandjaama (« la mare sacrée aux caïmans »), le puits de De Gaulle, la grotte mariale et le baobab légendaire.

Le directeur régional de l’INFPE de l’Est, Amidou Djama Hubert Thiombiano, a affirmé que l’organisation de cette immersion s’inscrit dans la mise en œuvre du mot d’ordre des plus hautes autorités du pays, en lien avec l’institution du Mois du patrimoine national et la célébration de la JCT. Il a précisé que cette visite visait à relier la théorie à la pratique, puisque l’enseignement de la culture et de la tradition occupe une place importante dans leurs curricula. À travers cette initiative, l’INFPE souhaite faire connaître l’histoire du Gulmu et transmettre ses valeurs aux futurs enseignants.

M. Thiombiano est convaincu que cette immersion permettra aux élèves-professeurs de mieux s’approprier leur culture, leur religion et leur identité, et ainsi de mieux comprendre les apprenants qu’ils auront à encadrer.

Les élèves-professeurs de l’INFPE de l’Est ont été enchantés par les explications fournies par les guides touristiques de VIVAVI.

Selon l’élève-professeur Hermann Kaboré, tous les sites visités ont été très instructifs. Il a particulièrement été impressionné par l’histoire du puits de De Gaulle, la grotte mariale et le baobab légendaire.

Pour lui, étant donné que tous les élèves-professeurs ne sont pas originaires de la région de l’Est, les connaissances acquises lors de cette visite leur permettront de mieux transmettre les savoirs culturels aux apprenants, une fois en situation de classe.

Agence d’information du Burkina

KAK/ata