Journée des coutumes et traditions : Le Ministre Mathias Traoré chez le chef de terre de Bobo-Dioulasso

A l’occasion de la 2e édition de la Journée des coutumes et traditions (#JCT), le Ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Protection sociale, #Mathias_Traoré, a rendu visite au chef de terre de Bobo-Dioulasso, ce jeudi 15 mai 2025.

Mandaté par le Président du Faso, le Capitaine Ibrahim Traoré, et le Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, le Ministre Traoré, accompagné des autorités régionales, est allé transmettre au chef de terre et à l’ensemble des coutumiers un message des plus hautes autorités à la faveur de cette journée dédiée aux coutumes et traditions au Burkina Faso.

« Nous nous sommes entretenus avec les organisateurs qui sont les détenteurs de cette tradition, leur traduire le message du Chef de l’Etat et l’union qu’ils devraient former entre eux et avec le reste de la population afin de permettre à notre pays de faire de grands pas vers son développement », a indiqué le chef de la délégation ministérielle.

Pour Mathias Traoré, la JCT a été instituée afin, d’une part, de permettre aux adeptes de la religion traditionnelle de célébrer nos coutumes et nos traditions, et d’autre part, d’affirmer la laïcité de notre Etat.

Elle leur permet également d’avoir une fraternité entre eux.

« Me penchant sur la mission de fraternité à développer entre les adeptes de la tradition, je voudrais dire que notre présence ici devrait être considérée non pas sélective mais comme un soutien à l’ensemble des adeptes de la tradition. C’est pour cela que nous sommes venus traduire le soutien et l’engagement du Gouvernement à soutenir cette organisation », a-t-il soutenu.

DCRP/MFPTPS

Agence d’Information du Burkina