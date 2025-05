15 mai : Le Moogho Naaba Baongo invite les Burkinabè à prioriser l’éducation des enfants

Ouagadougou, 15 mai 2025 (AIB) – Sa Majesté le Moogho Naaba Baongo a célébré, ce jeudi 15 mai, dans la cour royale à Panghin, la Journée des coutumes et traditions, sous le thème : « L’éducation dans le Moogho, un terreau fertile de promotion du patriotisme, du civisme et des valeurs coutumières traditionnelles. »

Le Ouidi Naaba, doyen des ministres, qui a livré le message du Moogho Naaba, a indiqué que Sa Majesté souhaite que chaque Burkinabè puisse connaître sa culture et la pratiquer.

« Il nous faut donner une bonne éducation aux enfants, car c’est par elle que nous pouvons distinguer le bien du mal, que nous pouvons avoir le respect des autres et vivre ensemble de façon harmonieuse », a déclaré le Moogho Naaba Baongo.

Il a par ailleurs souhaité que les enfants écoutent les enseignements des aînés, puissent les appliquer et que tout ce que l’on fait soit au service de l’intérêt général.

Sa Majesté le Moogho Naaba Baongo a conclu en formulant des vœux de sécurité et de paix pour le pays, d’une bonne pluviométrie afin de nourrir la population et de favoriser le vivre-ensemble.

Le représentant du chef de l’État, le ministre en charge de la Défense, le général Célestin Simporé, a, quant à lui, remercié Sa Majesté pour le choix du thème de cette célébration.

« Ce sont les enfants qui assurent la perpétuation et le développement des sociétés. L’importance que nous accordons à leur éducation est le signe d’un avenir radieux. Nous serons heureux de voir que les graines que nous avons semées ont germé, grandi et que les arbres portent de bons fruits », a-t-il déclaré.

L’un des panélistes, Dr Patrice Kouraogo, a soutenu que dans la culture moaga, il existe plusieurs catégories de savoirs transmis par les Moosé pour éduquer les enfants.

« La première catégorie, c’est la crainte de la honte. Le Moaga est très regardant et rigoureux sur ce point. Deuxièmement, il y a le savoir-faire en matière de parole : parler le mooré. Conscients que la parole est difficile à manier, les Moosé éduquent leurs enfants avec des outils très précis. Enfin, la troisième catégorie concerne le savoir : savoir se protéger, se défendre, faire la guerre et se marier », a-t-il expliqué.

Pour l’ancien ministre de la Santé, Pr Charlemagne Ouédraogo, invité à cette cérémonie, la célébration de cette journée est une reconnaissance des coutumes, des valeurs et des traditions, et constitue une occasion de promouvoir la paix et la cohésion sociale.

La célébration de cette journée à Panghin a commencé dans la matinée du 15 mai 2025 par un rituel et un cérémonial marqués par l’arrivée solennelle du Moogho Naaba Baongo, les honneurs coutumiers à travers les salutations des ministres, la haie d’honneur formée par les cavaliers, ainsi que les bénédictions et consignes de Sa Majesté.

Rappelons que la Journée des coutumes et traditions a été instituée par le gouvernement burkinabè en Conseil des ministres, le 6 mars 2024.

Agence d’information du Burkina

BBP/FO/ZAF/ata