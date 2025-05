Burkina/Banwa – Traditions et coutumes – Célébration

Les coutumiers célèbrent la Journée des traditions avec les autres confessions religieuses

Solenzo, 15 mai 2025 (AIB) – Les coutumiers ont célébré la Journée des coutumes et des traditions, ce jeudi 15 mai 2025, en présence des responsables des autres confessions religieuses et des autorités administratives de la province, devant la cour du chef de terre de Solenzo.

Ce jeudi matin, dans le quartier Bèhoun, fief des chefs de terre de Solenzo, les tam-tams et tambours ont résonné autour de 7 heures, après les rituels dans la cour du chef de terre.

Les chants et les voix des griots se sont élevés, appelant la population à la fête.

Hommes, femmes et enfants se sont rassemblés devant la cour du chef de terre pour témoigner de leur attachement ou de leur soutien à la tradition et aux coutumes.

Les responsables des différentes confessions religieuses et les représentants des diverses communautés vivant à Solenzo ont effectué le déplacement pour célébrer la fête avec les coutumiers.

Des danses traditionnelles, des sketchs de sensibilisation et des expositions d’objets traditionnels comme les lampes à huile ou les meules ont été présentés à la population.

Le Haut-Commissaire, Sanfiénalé Joseph Sirima, ainsi que les directeurs et chefs de services provinciaux, ont également pris part à cette cérémonie dédiée aux traditions et aux coutumes.

« C’est un moment où les coutumes parlent et où les paroles des défunts sont mises en pratique. Nous nous retrouvons dans le respect des ancêtres. Cela favorise la cohésion et le vivre-ensemble. Nous implorons les ancêtres pour qu’ils apportent la paix à Solenzo et dans tout le pays », a lancé Hervé Coulibaly, représentant des coutumiers.

Toute la journée a été consacrée aux rites et aux coutumes, afin de raviver les valeurs ancestrales pour le bonheur des traditionnalistes et de l’ensemble de la population de Solenzo.

Salifou Ouédraogo

AIB Banwa