Burkina – Ioba – Infrastructures – Routières

Ioba / RN20 : Reprise du trafic des véhicules poids lourds entre Ouéssa et Dissihn

Dano , 6 sept. 2025 (AIB)- Le gouverneur de la région du Djôrô, Siaka Barro, a autorisé samedi, par un communiqué, la réouverture de la circulation des véhicules poids lourds sur la RN20 entre Ouéssa et Dissihn après l’installation d’un platelage métallique temporaire sur le pont en réparation.

Selon un communiqué publié ce samedi 06 septembre 2025 , le gouverneur de la région du Djôrô, Siaka Barro a levé la suspension de la circulation des véhicules poids lourds sur la section de la route nationale N°20 (RN20) entre Ouéssa et Dissihn.

Cette reprise du trafic intervient après des travaux de réparation du panneau de dalle endommagé sur le tablier du pont de Ouéssa sur le fleuve Mouhoun.

En outre, l’installation d’un platelage métallique temporaire par les techniciens du Ministère en charge des infrastructures dans le but de renforcer la travée endommagée et sécuriser le passage a permis la réouverture rapide de la circulation aux poids lourds.

Depuis samedi matin, les véhicules poids lourds stationnés à Ouéssa et à Djikologo ont recommencé à circuler sur la section de la RN20 initialement suspendue.

La prudence et le respect des panneaux d’indications provisoires et des consignes sécuritaires sont recommandés, indique le communiqué.

Agence d’information du Burkina

SZ/bbp/bz