Burkina-Compétition-Tournoi-Sondogo-Finale de la 3e édition

Kadiogo : Les jeunes de Sondogo contribuent à la cohésion par le sport, facteur d’union et de paix

Ouagadougou/Sondogo 6 sept. 2025 (AIB)- La troisième édition des Journées sportives des jeunes de Sondogo s’est achevée ce samedi, sur une note de cohésion, de solidarité et de ferveur sportive, autour du thème : « Sport et citoyenneté : une jeunesse unie pour construire un Faso de demain ».

La finale du tournoi de Maracana a opposé l’équipe de Wembley FC à celle de FC Les Retraités et Wembley s’est imposée sur le score de 1 but 0, décrochant ainsi le trophée de cette 3e édition et une enveloppe de 100 000 FCFA.

Au-delà du football, la compétition a proposé une diversité d’activités ludiques telles que les jeux de cartes, le Ludo et la pétanque, avec des récompenses attribuées aux finalistes de chaque discipline.

Le président du comité d’organisation de cette 3e édition, Kinané Yacouba, a salué l’engagement de la jeunesse locale et l’implication croissante des partenaires.

« Nous sommes une association de jeunes du quartier, unis par le désir de contribuer à la cohésion sociale et à la paix. Cette année, nous avons eu plus de sept parrains qui nous ont accompagnés. Nous avons aussi apporté notre soutien aux enfants des FDS tombés et aux enfants démunis, à travers des kits scolaires », a-t-il déclaré.

Le comité d’organisation a également annoncé une contribution de 725 000 FCFA à l’Initiative présidentielle « Faso mêbo », marquant ainsi son engagement dans l’élan de solidarité nationale en cours.

Présent à la cérémonie, le parrain de cette édition, Simporé Bassibri, a exprimé sa fierté : « Le sport rassemble, il crée des liens. Cette initiative est bien plus qu’un tournoi : c’est un symbole du vivre-ensemble et d’espoir », a-t-il confié.

La participation des chefs coutumiers, de nombreux parrains, et la forte mobilisation des jeunes du quartier témoignent du succès croissant de cet événement citoyen, qui ambitionne de devenir un pilier du développement communautaire à Sondogo.

Agence d’information du Burkina

OS/LN/BBP