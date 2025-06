Burkina-Ioba-Journée-Arbres

Ioba / Reverdir le Faso : 500 arbres plantés sur le site de Dano

Dano, 21 juin 2025 (AIB)- Le haut-commissaire de la province du Ioba, Innocents Ouattara a donné le top de départ de l’opération « une heure patriotique pour reverdir le Faso » à Dano ce samedi 21 juin.

Le site de traitement des boues de vidange de Dano a été envahi par les populations sorties massivement pour participer à la plantation d’arbres de 8h à 9h.

Elles ont répondu à l’appel du chef de l’état « L’heure patriotique pour reverdir le Faso » qui s’inscrit dans le cadre de la journée de l’arbre. Avant la plantation proprement dite, les participants ont suivi une démonstration de mise en terre de plant faite par les agents des eaux et forêts.

A 8H 00, le haut-commissaire, Innocents Ouattara, a planté un baobab donnant ainsi le top de départ du reboisement. À cette occasion, 500 plants composés de quatre espèces de baobab, de néré, de caïcedrat et de l’acacia nilotiqua ont été mis en terre.

Le directeur provincial des eaux et forêts du Ioba, Ollo Julien Kambou a exprimé sa satisfaction pour la participation remarquable des populations à ce reboisement dont l’objectif est de planter cinq millions d’arbres en une heure.

« Les quatre espèces plantées sont celles qui sont disponibles présentement au Ioba. Pour leur entretien, nous allons mobiliser les gens selon nos moyens pour les arroser », a-t-il souligné.

Le premier responsable de la province du Ioba, Innocents Ouattara a dit que sa joie est grande en voyant une grande mobilisation de la population pour adhérer à l’initiative présidentielle « L’heure patriotique pour reverdir le Faso ».

« Nous avons bénéficié de 500 arbres que nous avons plantés sur ce site sécurisé par une clôture », a-t-il précisé. « Au regard du site, on peut dire que nous avons planté utile. C’est un domaine communal sécurisé et suivi par la mairie. En plus, il sera exploité pour des travaux agricoles. Nous espérons que notre reboisement aura un taux de réussite élevé », a déclaré le haut-commissaire du Ioba.

M. Ouattara a invité les populations à poursuivre la plantation d’arbres dans les domiciles et les lieux publics.

Notons qu’à la même heure, les enseignants, les élèves et leurs parents de plusieurs écoles de la commune de Dano ont planté des arbres dans le domaine scolaire.

Agence d’information du Burkina

SZ/dnk/ata