Burkina/Balé-JNA

Balé/Journée nationale de l’arbre : Le bosquet de Petit Balé ressuscité avec 1 250 plants de 11 espèces à valeur médicinale

Boromo, le 21 juin 2025 (AIB) – Les autorités administratives et la population de Boromo ont redonné vie au bosquet de Petit Balé dans le cadre de la journée nationale de l’arbre, le samedi 21 juin 2025.Toutes les couches socioprofessionnelles ont participé à la mise en terre de 1250 plants sous la supervision des services de l’environnement.

L’initiative présidentielle « Une heure patriotique pour reverdir le Faso » a connu un grand succès dans la province des Balé avec des initiatives individuelles et collectives de plantations d’arbres.

A Boromo, l’évènement a été marqué par la plantation de 1250 plants de 11 espèces à valeur médicinale dans le bosquet de Petit Balé d’une superficie de dix (10) hectares. Ce bosquet crée sous la révolution du capitaine Thomas Sankara, renait ainsi de ses cendres et devient désormais le bosquet provincial des Balé.

Selon le chef de service départemental de l’environnement de Boromo Badian Jean Babou ce nouveau bosquet servira à la promotion des espaces à valeur médicinale et à la préservation du patrimoine végétale qui va profiter aux générations futures.

Le haut-commissaire de la province, Martin Bako, s’est réjoui de l’initiative du chef de l’état et de la forte mobilisation de la population sur le site sur le site de Petit Balé et bien d’autres endroit à travers la ville. M. Bako a également fait une mention spéciale au directeur provincial de l’environnement Lacina Traoré et à ses agents pour leur implication et engagement dans les travaux préalables d’aménagement du site et les conseils pratiques pour un reboisement réussi.

De l’avis de l’autorité cette initiative va permettre à chaque province de disposer d’un de bosquet. L’acte de reboiser nous rappelle notre devoir de protection et de conservation de l’environnement a-t-il dit. A cet effet le commissaire Bako a encouragé les populations riveraines à s’impliquer dans la protection du bosquet.

Le président de la délégation spéciale de Boromo Esaïe Bamogo a dit que des initiatives seront mises en œuvre pour l’entretien, la protection et la réussite du bosquet. Pour ce faire il a invité les différentes associations de jeunesse, de femme et les bonnes volontés à les accompagner.

Agence d’Information du Burkina

OM/dnk/ata