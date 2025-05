Burkina/Banwa-Installation-PDS

Banwa : Le nouveau PDS de Sanaba compte sur le soutien de tous les fils de la localité pour réussir sa mission

Solenzo,14 mai 2025(AIB) – Le nouveau préfet, Président de la délégation spéciale de Sanaba, Moussa Traoré, installé dans ses fonctions le mercredi 14 mai 2025, compte sur le soutien des fils et filles de la commune, pour réussir sa mission.

Le nouveau Président de la délégation spéciale (PDS) a été installé par le secrétaire général de la province des Banwa, Abdoul Kader KongZabré, en présence des directeurs et chefs de service.

Selon le PDS de la commune de Sanaba, les défis sont énormes. Mais, il compte sur le soutien de toutes les filles et fils de la localité et surtout les conseils avisés de sa hiérarchie pour réussir sa mission.

M. Traoré a rassuré ses collaborateurs venus de Solenzo, être disponible pour l’atteinte des objectifs.

L’accompagnement des populations réinstallées, la réouverture des structures éducatives et sanitaires ainsi que le retour définitif de l’administration sont les défis majeurs du nouveau PDS de la commune de Sanaba.

En rappel depuis le 2 janvier 2025, le poste de PDS est resté vacant après le départ à la retraite de Bassarmon Coulibaly.

Marou Ilboudo, actuel PDS de Solenzo assurait l’intérim jusqu’à ce jour.

Le secrétaire général de la province des Banwa a rassuré le nouveau PDS de son accompagnement ainsi que celui des chefs de service provinciaux pour l’atteinte des objectifs.

Agence d’information du Burkina

SO/dnk/ata