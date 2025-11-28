Ioba/Dissihn : Ferveur à la paroisse pour le Christ Roi et les 10 ans de l’Ordre Marshall

Dissihn, 27 nov. 2025 (AIB)- La paroisse Sainte-Thérèse de l’Enfant-Jésus de Dissihn a célébré, dimanche 23 novembre, dans une grande ferveur, la solennité du Christ Roi de l’univers, la fête des prémices de la récolte et le 10ᵉ anniversaire de l’implantation de l’Ordre Marshall dans la localité. Si la fête des prémices a marqué la journée, le 10ᵉ anniversaire de l’Ordre Marshall en a constitué le moment fort.

Né au Ghana, le mouvement l’Ordre Marshall a été introduit à Dissihn le 18 novembre 2015, lorsque treize jeunes y ont été initiés par des responsables venus du pays voisin.

Dans son homélie, l’abbé Bèkouonè Thomas Dakin Hien a rappelé que le Christ, Roi de l’univers, a exercé un règne fondé sur le service de l’humanité jusqu’au don de sa vie sur la croix. Évoquant les deux brigands crucifiés à ses côtés, il a établi un parallèle avec la mission de l’Ordre Marshall, engagé dans la charité, la justice sociale, la solidarité et la formation de leaders chrétiens. La devise du mouvement, « Aimer et servir », illustre pleinement l’esprit de l’Évangile du jour.

L’abbé Dakin, qui a rejoint l’Ordre en 2003 au Ghana et en est l’aumônier depuis 2021, a rappelé que le 18 novembre est célébré comme la journée des fondateurs.

À Dissihn, le mouvement est organisé en plusieurs sections. Le conseil 119 des hommes est dirigé par le « grand chevalier » Waalè Gnourbèhivou Francis Somda, pour un mandat non renouvelable de deux ans. La cour 115 des femmes est conduite par la « noble dame » Tizasso Blandine Dabiré, également pour un mandat de deux ans. Le mouvement comprend aussi des troupes de jeunes garçons et de jeunes filles. Le fondateur de l’Ordre, « Sir » James Marshall du Ghana, aujourd’hui décédé, est reconnu comme l’initiateur de cette œuvre spirituelle et sociale.

La célébration a été rehaussée par une importante délégation venue du Ghana, dont la maîtrise de la langue dagara a facilité la communication avec les fidèles.

Un détail a retenu l’attention : l’effigie du capitaine Ibrahim Traoré, Président du Faso, apposée sur certains véhicules de la délégation ghanéenne. Interrogé, un jeune garçon Marshall, grand chevalier junior, a simplement expliqué : « It’s the president of Africa ».

Agence d’information du Burkina

JBD / sz / ata