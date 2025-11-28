BURKINA – SISSILI – DÉLÉGATION – PRÉSENTATION – BILAN

Sissili : La délégation spéciale de Boura présente son bilan triennal à la population

Boura, 27 nov. 2025 (AIB) – La délégation spéciale de la commune de Boura a présenté, ce jeudi 27 novembre 2025, le bilan de sa gestion au cours d’une journée de redevabilité consacrée aux trois dernières années. Cette cérémonie, placée sous le thème « Renforcer l’union et la résilience pour un développement durable et harmonieux », s’est déroulée en présence d’une foule nombreuse et des autorités provinciales.

Le Secrétaire général de la province (SGP) de la Sissili, Baowinsida Bingo, a présidé les travaux, en présence du parrain de l’événement, Pema Neya, chargé de mission de la région de Nando à la Présidence du Faso.

Dans son rapport, la Présidente de la délégation spéciale (PDS), Judith Diasso/Kanyala, a détaillé les principales réalisations menées depuis 2022. Les secteurs de l’éducation, de la santé, des infrastructures économiques et hydrauliques, ainsi que la promotion des activités socio-sportives et culturelles, comptent parmi les investissements majeurs accomplis, malgré un contexte sécuritaire difficile.

« Ce n’est pas seulement un exercice de transparence administrative, mais l’affirmation que notre commune se construit avec chacun d’entre nous », a-t-elle déclaré, saluant la résilience et l’engagement des populations dans l’atteinte des objectifs communs.

La PDS a également évoqué les défis persistants, notamment en matière de sécurité, de cohésion sociale, de changements climatiques et de chômage des jeunes. Pour y faire face, Mme Diasso entend miser sur la promotion de l’entrepreneuriat agricole, le développement d’activités génératrices de revenus au profit des jeunes et des femmes, ainsi que l’opérationnalisation du centre médical, entre autres actions.

Le SGP, Baowinsida Bingo, a salué les « résultats satisfaisants » obtenus par l’équipe communale et a invité les partenaires techniques et financiers à renforcer leur accompagnement afin de relever les défis restants.

« Nous félicitons la délégation spéciale pour les efforts déployés au profit de la population et invitons les partenaires à continuer d’accompagner cette dynamique en faveur du développement de notre province », a-t-il indiqué.

Cette journée a permis à la population de Boura d’apprécier le bilan de trois années de gestion, globalement salué par les participants.

Agence d’information du Burkina

BAN/NO/ATA