Burkina – Primature – Grand Oral

Interpellation d’Alino Faso en Côte d’Ivoire : « Un écran de fumée », selon le Premier ministre

Ouagadougou, 29 avril 2025 (AIB) – Lors de son Grand Oral lundi, le Premier ministre Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo a déclaré que l’interpellation d’Alain Traoré, dit Alino Faso, en Côte d’Ivoire pour faits de « subversion » n’est qu’« un écran de fumée ».

Après l’interpellation d’Alino Faso en janvier dernier, les autorités ivoiriennes avaient promis d’édifier le Burkina Faso. Près de quatre mois plus tard, les lignes n’ont toujours pas bougé. Pour le Premier ministre Jean Emmanuel Ouédraogo, « jusqu’à aujourd’hui, on attend d’être édifiés », ajoutant : « dans tous les cas, nous lui souhaitons beaucoup de courage et exprimons toute notre solidarité à son épouse et à ses enfants. Mais je suis convaincu que c’est un écran de fumée ».

Le chef du Gouvernement burkinabè explique : « C’est vrai qu’Alino Faso est d’origine burkinabè, mais je peux dire que c’est peut-être l’un des jeunes qui symbolisaient le trait d’union entre les peuples burkinabè et ivoirien. Nous savons que son épouse est ivoirienne, il vit avec ses enfants, il mène ses activités en Côte d’Ivoire comme au Burkina Faso. »

« Et il a toujours été celui qui prônait véritablement cette entente, cette fusion entre les peuples burkinabè et ivoirien. Cela se voyait : il était dans le showbiz, organisait des concerts, faisait venir des artistes ivoiriens au Burkina. Il faisait aussi partie des artistes burkinabè en Côte d’Ivoire. Donc, nous avons été surpris », a-t-il ajouté.

Le Premier ministre s’est dit convaincu que « tout cela s’inscrit surtout dans une volonté actuelle de diabolisation. On lui reproche d’être impliqué dans des actions de subversion. Tout ce que l’on savait de lui, c’est que c’était quelqu’un qui faisait la promotion de ses activités, mais aussi quelqu’un qui soutenait les forces combattantes. »

Selon Jean Emmanuel Ouédraogo, « il ne manquait pas d’écrire sur sa page pour galvaniser les forces combattantes. Mais il ne manquait pas non plus de publier ses opinions, en disant, sur tel ou tel aspect, ce qu’il suggérait ».

Le chef du Gouvernement burkinabè insiste sur le fait qu’Alino Faso « est un homme qui a toujours été connu pour prêcher la paix ».

Agence d’Information du Burkina

as/ata