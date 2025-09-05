CONSEIL DES MINISTRES DU 4 SEPTEMBRE 2025

Institution d’une clause prioritaire de servir l’État

Ouagadougou, 5 septembre 2025 (AIB). Le gouvernement a adopté un décret instituant une clause prioritaire de servir l’État, qui consacre l’obligation pour tout citoyen burkinabè de se mettre à la disposition de l’État lorsque celui-ci en exprime le besoin.

La clause prioritaire de servir l’Etat s’entend de l’obligation pour tout citoyen burkinabè de rester à la disposition de l’Etat s’il est agent public ou stagiaire de l’Etat ou de se mettre à la disposition de l’Etat s’il n’a pas la qualité d’agent public, lorsque l’Etat en exprime le besoin.

Le texte prévoit notamment :

la fixation d’une période d’obligation de service après une formation financée par l’État ;

l’institution de remboursements en cas de non-respect de cette clause par l’agent public, le stagiaire ou le citoyen concerné.

Ce décret vise à mettre fin aux déperditions de compétences formées aux frais de l’Etat au moment où celui-ci s’investit dans les filières de formation de pointe.

L’adoption du décret permettra à l’Administration publique de disposer de ressources humaines qualifiées, disponibles et stables, afin d’assurer efficacement l’exécution de ses missions.

Agence d’Information du Burkina