CONSEIL DES MINISTRES DU 4 SEPTEMBRE 2025

Adoption de 129 enfants en qualité de pupilles de la Nation

Ouagadougou, 4 septembre 2025 (AIB). Le Conseil des ministres a adopté un décret portant admission de 129 enfants mineurs au statut de pupilles de la Nation.

Les bénéficiaires sont les enfants de Volontaires pour la défense de la Patrie (VDP), de Sapeurs-pompiers ainsi que de membres des Forces de défense et de sécurité intérieure, tombés sur le champ d’honneur lors d’attaques terroristes.

L’adoption de ce décret permet à chacun des bénéficiaires de jouir des droits que confère le statut de pupille de la Nation, conformément aux dispositions de la loi n°003-2022/ALT du 10 juin 2022 portant statut de pupille de la Nation.

Agence d’Information du Burkina