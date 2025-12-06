Burkina-Incendie-Marché-Paspanga-Patronat-Kadiogo-Réconfort

Incendie au marché de Paspanga : le Patronat du Kadiogo réconforte les commerçants

Ouagadougou, 6 déc. 2025 (AIB)-Le Patronat de la région du Kadiogo a effectué le jeudi 4 décembre, le déplacement du marché de Paspanga (quartier de Ouagadougou) dont une partie a été ravagée dimanche par des flammes.

Une forte délégation du Patronat du Kadiogo conduite par son secrétaire chargé des affaires sociales Lassané Compaoré, est allée compatir à la douleur des commerçants qui ont vu leurs marchandises aller en fumée le dimanche dernier, suite à un incendie.

M. Compaoré a indiqué qu’ils ont été envoyés par le président du patronat du Kadiogo El Hadj Amado Ouédraogo, absent du pays. « Avec le cœur meurtri, il nous a envoyé pour venir soutenir les occupants du marché de Paspanga car ce malheureux évènement touche tout le Burkina Faso », a-t-il fait savoir.

Il a expliqué qu’ « il est important pour nous d’effectuer ce déplacement pour venir saluer, donner du réconfort aux gens de Paspanga et compatir à leur douleur. Ainsi va la vie. Ce que Dieu a prédit ne peut être contesté par un humain ».

Pour lui, « si des cas malheureux comme celui-là surviennent, il faut se soutenir et continuer de prier car ce malheureux évènement peut attirer des situations beaucoup plus reluisantes, Dieu voulant. Il se peut que grâce à nos prières, Dieu vous fasse prospérer dans vos activités et d’ici l’année prochaine, vous allez nous appeler pour fêter vos succès ».

Visiblement très touché par ce que les flammes ont pu causer comme dégâts M. Compaoré a fait des invocations pour demander à Dieu de « nous éloigner de ces genres de situations », mentionnant que « nous allons toujours nous soutenir ».

Le délégué de Paspanga Issouf Sana qui avait mobilisé certains commerçants et commerçantes pour accueillir leurs hôtes, a été très touché par le geste du Patronat. « Nous sommes certes découragés par la situation qui nous arrive mais les différents soutiens psychologiques que nous avons déjà reçus depuis le malheureux événement, nous réconforte. Le fait de se déplacer pour nous rendre visite nous solidifie davantage et nous donne la force d’espérer un lendemain meilleur ».

« Nous sommes vraiment contents. On ne sait que dire. Nous sommes de petits commerçants et on ne savait pas que des gens allaient nous soutenir de la sorte. Toute aide à notre endroit est la bienvenue », a-t-il dit au nom de tous.

Le chef de la délégation du Patronat a indiqué qu’il va faire le point de la situation au président du Patronat et ensemble ils verront quels soutiens ils vont apporter.

Une partie du marché de Paspanga a été ravagée le dimanche 30 novembre par des flammes dont l’origine est méconnue. Cet incendie a détruit près de 160 étals, dont des condiments, des glacières ont été fortement touchés selon les témoins. Une enquête diligentée par la police scientifique est en cours pour déterminer les causes de l’incendie.

En janvier 2023 un incendie a également éclaté au marché de Sankar-Yaaré, quartier voisin de Paspanga avec d’énormes dégâts.

Agence d’information du Burkina

