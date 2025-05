Hommage aux enseignants : des anciens élèves expriment leur reconnaissance à Robert Tiendrébéogo

Koudougou, le 03 mai 2025 (AIB) – des anciens élèves ayant fréquenté dans des établissements de Koudougou ont exprimé leur reconnaissance à leur ancien professeur de mathématique à la retraite Robert Tiendrébéogo à la faveur de la Semaine de reconnaissance de l’élève et de l’étudiant envers l’enseignant (SRE), a constaté l’AIB.

Le Directeur régional de l’enseignement secondaire et de la formation professionnelle et technique du Centre-Ouest, Bienzi Didier Paré a conduit, le samedi 3 mai, une délégation d’anciens élèves à la résidence de Robert Tiendrebeogo, enseignant de mathématiques à la retraite.

Cette visite qui s’inscrit dans le cadre des activités de la première édition de la Semaine de Reconnaissance de l’Élève et de l’Étudiant envers l’Enseignant (SRE), a permis aux responsables administratifs et aux anciens élèves de traduire leur reconnaissance et de rendre ainsi hommage à celui qu’ils appelaient au lycée provincial de Koudougou, « Thalès ».

Entouré des membres de sa famille, « Thalès » s’est dit honoré pour cette reconnaissance et a remercié les initiateurs pour le choix porté sur sa personne. A l’occasion, des présents symboliques lui ont été offerts avec des vœux et prières de santé, de paix, de longévité et de bonheur.

L’hôte a offert en retour à ses visiteurs, un repas partagé dans une bonne ambiance ponctuée d’anecdotes et de témoignages.

Robert Tiendrebeogo aura passé des décennies de service au lycée provincial de Koudougou et a réussi a donné à de nombreux élèves le goût des mathématiques, de l’enseignement, des valeurs de dévouement, de travail bien fait et de patriotisme.

