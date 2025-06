Heure patriotique pour reverdir le Faso / Plus de 10 000 plants mis en terre à Dori

Dori, 21 juin 2025 (AIB) – Le secrétaire général de la région du Sahel, M. Auguste Kinda, a lancé, samedi à Dori, l’opération « Heure patriotique pour reverdir le Faso » à travers la mise en terre de 250 plants dans l’enceinte de la direction régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Sahel.

Cette plantation symbolique a rassemblé les corps constitués de la région du Sahel ainsi que des membres du Mouvement citoyen pour la sauvegarde de la mare de Dori.

Elle constitue le lancement régional de la Journée nationale de l’arbre, dénommée « Heure patriotique pour reverdir le Faso », dont l’objectif est de planter 5 millions d’arbres en une heure sur l’ensemble du territoire national.

Selon M. Auguste Kinda, cette opération est une initiative du chef de l’État, le Capitaine Ibrahim Traoré. Elle vise, selon ses propos, à engager les citoyens burkinabè à planter des arbres et à prendre soin des plants pour lutter contre la déforestation et contribuer à la restauration du couvert végétal.

Dans un contexte où les crises sécuritaire et climatique fragilisent les communautés, planter un arbre devient un acte de résistance et de foi en un avenir commun des Burkinabè, a confié M. Kinda.

S’inspirant d’un proverbe africain qui dit que « celui qui plante un arbre ne le fait pas pour lui-même, mais pour les générations futures », M. Kinda a lancé un appel solennel à toutes les filles et tous les fils de la région du Sahel à se mobiliser, à planter et, surtout, à entretenir les arbres dans les concessions, les services publics et les écoles, afin de les transformer en espaces de vie et de verdure.

10 000 plants d’espèces médicinales seront mis en terre à Dori, sur des espaces publics et privés, selon le directeur régional de l’Environnement, M. Dramane Fogo.

Le Mouvement citoyen pour la sauvegarde de la mare de Dori a, pour sa part, apporté une contribution de 200 arbres, selon son président, M. Abdoulaye Maïga, qui a exhorté les membres de son mouvement ainsi que tous les citoyens de Dori à relever le défi de l’entretien des plants mis en terre.

Agence d’information du Burkina

Ali Mamoudou Maïga

AIB/Séno