Burkina/Reboisement : Au moins 600 plants mis en terre dans le bosquet du ministère de la Défense

Ouagadougou, 21 juin 2025 (AIB) – Le Colonel-Major Salif Tingueri, représentant le ministre d’État, ministre de la Défense et des Anciens combattants, le Général Célestin Simporé, a présidé la cérémonie de reboisement au bosquet dudit ministère. À cette occasion, la population civile et les militaires ont mis en terre au moins 600 plants, composés d’arbres fruitiers et médicinaux, en vue de contribuer au reverdissement du pays et de lutter contre le réchauffement climatique.

« Nous sommes à l’avant-garde de la lutte contre l’insécurité, mais nous sommes également partie prenante de cette bataille pour l’environnement », a indiqué le directeur général des Infrastructures, de l’Équipement et de l’Industrie de la Défense (DGIEID), le Colonel-Major Salif Tingueri.

Selon lui, cette opération de reboisement répond au mot d’ordre du gouvernement, à savoir : « L’heure patriotique pour reverdir le Faso ».

« Elle vient s’ajouter à notre activité traditionnelle de reboisement », a-t-il ajouté.

Le Colonel-Major Tingueri a assuré que les arbres seront bien entretenus, précisant que le ministère dispose d’un dispositif efficace pour leur suivi.

Pour le chef coutumier du quartier Nagrin, Naba Congo, « l’arbre, c’est la vie ». Il a félicité le ministère de la Défense pour cette action écologique.

Chaque année, le Burkina Faso célèbre la Journée nationale de l’arbre (JNA), qui marque le coup d’envoi de la campagne nationale de reforestation. Cette 7e édition est placée sous le thème :

« Plantes médicinales, sources de résilience sanitaire et climatique des communautés ».

Cette année, le gouvernement a lancé l’opération dénommée « L’heure patriotique pour reverdir le Faso », qui consiste à planter 5 millions d’arbres en une heure, entre 8 h et 9 h.

Agence d’information du Burkina

