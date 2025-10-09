Guiriko : Présidence du TGI de Bobo-dioulasso : Bourahima Séogo prend les commandes

Bobo-Dioulasso, 08 octobre 2025 (AIB)-Le Tribunal de grande instance (TGI) de Bobo-Dioulasso a un nouveau président. Monsieur Bourahima Séogo, magistrat de grade exceptionnel, a été officiellement installé dans ses fonctions ce mercredi 8 octobre 2025, au cours d’une audience solennelle tenue dans la salle d’audience dudit tribunal. Il succède ainsi à Jean Désiré Narcisse Combary, appelé à d’autres fonctions.

La cérémonie d’installation a connu la présence de nombreuses autorités judiciaires, administratives, militaires, paramilitaires ainsi que des parents, amis et collaborateurs du nouveau président. Tous sont venus témoigner leur soutien à celui qui prend désormais les rênes de la juridiction de droit commun de l’ordre judiciaire de la deuxième grande ville du Burkina Faso.

Magistrat de carrière depuis 2006, M. Bourahima Séogo est titulaire d’une maîtrise en droit, d’un Diplôme d’Études Approfondies (DEA) en droit privé fondamental, et est diplômé de l’École nationale d’administration et de magistrature (ENAM).

Il a successivement exercé comme juge au Tribunal de grande instance (TGI) de Tougan, ensuite juge au TGI de Bobo-Dioulasso, puis nommé président du TGI de Diébougou. Il a ensuite occupé le poste de vice-président du TGI de Bobo-Dioulasso.

Fort de 19 ans d’expérience au service de la justice burkinabè, il accède aujourd’hui à la présidence du Tribunal de grande instance de Bobo-Dioulasso.

Dans leurs interventions, le Procureur du Faso près le TGI de Bobo-Dioulasso et plusieurs acteurs du monde judiciaire ont salué la nomination d’un homme de valeurs humaines et professionnelles avérées. Son prédécesseur, Jean Désiré Combary, a également félicité son successeur, le décrivant comme un magistrat compétent et expérimenté, tout en invitant les acteurs du secteur à lui apporter leur soutien.

Prenant la parole, Bourahima Séogo a exprimé sa gratitude aux plus hautes autorités judiciaires pour la confiance placée en lui. Il a promis de poursuivre les efforts de modernisation et de crédibilisation de la justice, tout en œuvrant à rapprocher davantage l’institution judiciaire des justiciables.

Agence d’Information du Burkina

AB/ata