Guiriko : Lancement du premier paquet de cigarettes avec stickers chez SPC à Bobo

Bobo-dioulasso, 7 octobre 2025 (AIB) – L’entreprise Siri Produit et Compagnie (SPC), spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de cigarettes, vient de franchir une étape majeure dans la mise en conformité réglementaire au Burkina Faso.

Elle devient ainsi la première unité nationale à se conformer au Système de marquage, d’authentification, de suivi et de traçabilité (SMAT) des produits du tabac et des nouveaux produits du tabac fabriqués localement ou importés.

Ce mardi 7 octobre 2025, une délégation du ministère de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat (MICA) s’est rendue dans les locaux de SPC à Bobo-Dioulasso pour constater la mise en œuvre effective de la solution technologique KAPEO, conçue pour le marquage, l’authentification, le suivi et la traçabilité des produits du tabac.

Cette cérémonie de présentation a réuni des opérateurs économiques, des journalistes, ainsi que plusieurs hautes autorités du ministère.

Depuis la ratification, le 31 juillet 2006, de la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac (CCLAT), le Burkina Faso s’est engagé à combattre le commerce illicite du tabac, un phénomène qui représente près de 11 % du marché mondial et alimente divers trafics illicites.

Dans ce cadre, chaque pays signataire est tenu de mettre en place un système national de suivi et de traçabilité des produits du tabac, connecté à la plateforme mondiale d’échanges d’informations.

C’est dans cette dynamique que le Burkina Faso a adopté le SMAT, dont la mise en œuvre est désormais effective grâce à la solution technologique KAPEO développée par une entreprise nationale.

Cette innovation permet à l’État burkinabè de suivre en temps réel la production et les importations de tabac, tout en offrant aux consommateurs la possibilité de vérifier l’authenticité des produits via un simple scan du code figurant sur les paquets, contribuant ainsi à la lutte contre la fraude et la contrefaçon.

Pour la directrice générale de Siri Produit et Compagnie Mme Nenouma Sirima/Sawadogo, cette innovation marque « une avancée majeure dans la mise en conformité de l’entreprise avec la réglementation nationale ».

Elle a souligné que le système permettra aussi de distinguer les produits authentiques des contrefaçons circulant sur le marché.

Le promoteur de la société KAPEO, M. Kaho Abdel Rabin Goro, a salué le leadership de SPC dans la mise en œuvre du système.

Selon lui, la solution KAPEO est bien plus qu’un simple outil technologique : c’est « un instrument au service de la transparence, de la justice économique et de la santé publique ».

Il a exhorté les autres unités de production, d’importation et de distribution à suivre cet exemple afin d’assurer une concurrence saine et équitable dans le secteur.

