Guiriko : Cour d’Appel de Bobo-Dioulasso : Zakaria Bandaogo installé Substitut du Procureur général

Bobo-Dioulasso, 24 octobre 2025 (AIB) – La Cour d’Appel de Bobo-Dioulasso compte désormais un nouveau Substitut du Procureur général. Il s’agit de Zakaria Bandaogo, magistrat, 2e grade, 3e échelon, officiellement installé ce vendredi 24 octobre 2025 au cours d’une audience solennelle tenue dans la salle d’audience de la Cour.

Nommé le 2 octobre 2025, Zakaria Bandaogo prend fonction auprès du Procureur général près la Cour d’Appel de Bobo-Dioulasso. Dans son intervention, le nouveau Substitut du Procureur général a dit mesurer l’importance de sa mission et s’est engagé à œuvrer pour une justice équitable et patriotique.

« La tête pleine et dans ma toge patriotique pour rendre justice désormais auprès du Procureur général près la Cour d’appel de Bobo-Dioulasso », a-t-il indiqué sur sa page facebook. Il faut rappeler que Zakaria Bandaogo est l’inventeur du Razball, discipline sportive créée au Burkina Faso en 2021. Aussi, il est écrivain et auteur du livre « La Barque du destin », paru en janvier 2022.

Outre Zakaria Bandaogo, sept (07) nouveaux conseillers ont également été installés au cours de cette même audience, renforçant ainsi les effectifs de la Cour d’Appel. Il s’agit de:

Monsieur HIEN S. Florent, Conseiller, précédemment Président du Tribunal de commerce de Bobo-Dioulasso ;

Monsieur OUATTARA S. Ismaël, Conseiller, précédemment Président du Tribunal de grande instance de Diébougou ;

Monsieur WOBA Moukaïla, Conseiller, précédemment Juge d’instruction au Tribunal de grande instance de Bobo-Dioulasso ;

Monsieur PODA P. Baudoin, Conseiller, précédemment Vice-président du Tribunal du travail de Bobo-Dioulasso ;

Monsieur OUEDRAOGO W. Romuald, Conseiller, précédemment Juge au Tribunal administratif de Bobo-Dioulasso ;

Madame WANGRAWA Zalissa, Conseillère, précédemment Juge d’instruction au Tribunal de grande instance de Bobo-Dioulasso ;

Monsieur KABORE Samuel, Conseiller, précédemment Vice-président du Tribunal de grande instance de Banfora

L’Avocat général près la Cour d’Appel, Poulmè Poda, a salué ces arrivées, les qualifiant d’« opportunes » face au manque de personnel dont souffre la juridiction.

« Nous espérons que leur venue va permettre de renforcer notre équipe car nous avons plus de présidents de chambre que de conseillers. Il faut composer plusieurs chambres de sorte qu’un conseiller se retrouve souvent dans près de trois chambres », a-t-il expliqué, avant d’appeler les nouveaux venus à la résilience et au dévouement pour satisfaire les attentes du peuple burkinabè.

Selon M. Poda, cette cérémonie d’installation constitue un moment privilégié pour présenter les magistrats nouvellement affectés aux autorités et aux citoyens, leur permettant ainsi d’entamer pleinement leurs nouvelles fonctions.

