Gourma : Un dépôt de gerbes de fleurs à la mémoire des FDS tombés pour la patrie

Fada N’Gourma, (AIB)-Le gouverneur de la région de l’Est, Ram Joseph Kafando, accompagné des corps constitués et la hiérarchie militaire, a déposé, le samedi 02 novembre 2024 au mémorial aux héros du Gulmu, une gerbe de fleurs, à la mémoire des personnels des Forces de défense et de sécurité (FDS) et des Volontaires pour la défense de la Patrie (VDP), tombés au cours de l’année 2023-2024.

« J’ai une pensée particulière pour nos devanciers, ceux qui se sont sacrifiés pour que le Burina Faso reste toujours debout. Je souhaite beaucoup de courage à nous les survivants », a indiqué le gouverneur de la région de l’Est, Ram Joseph Kafando, à la mémoire de personnels des FDS et VDP disparus dans la lutte contre l’hydre terroriste et le grand banditisme.Il a salué la cohésion qui existe au sein des Forces armées nationales.

« Cette cohésion est une réalité quand je vois l’ensemble des FDS, des VDP comme une unité dans cette lutte, j’ai foi que nous allons remporter la victoire contre l’hydre terroriste », a laissé entendre le gouverneur de la région. Ram Joseph Kafando, a ajouté que les FDS ont besoin des soutiens de tous, de l’accompagnement des filles et fils de la région de l’Est pour gagner cette lutte. « La victoire est irréversible, nous ne souhaitons pas qu’elle prenne du temps pour ce faire », a-t-il soutenu.Il a invité chacun à contribuer à l’effort de guerre afin que les FDS et les VDP puissent nous permettre de vivre la quiétude dans leur région partant dans tout le pays des hommes intègres.

