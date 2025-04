BURKINA-GOURMA-JUSTICE-AUDIENCES

Gourma/Opération « Casiers vides » : Plus de 212 dossiers à statuer

Fada N’Gourma, 16 avril 2025 (AIB)- Le président du tribunal de grande instance de Fada N’Gourma, N. Sosthène Loué, a présidé, le mardi 15 avril 2025, la cérémonie officielle d’ouverture des audiences spéciales « Casiers vides » de son ressort administratif.

Ces audiences spéciales prévues du 15 au 19 avril 2025, examineront plus 212 dossiers.

L’ouverture des audiences spéciales « Casiers vides » de la justice burkinabè tenue le mardi 15 avril 2025, se tiennent dans un contexte où la vision de l’Etat est de sensibiliser les justiciables tout en rendant accessibles et visibles les actions de l’appareil judiciaire.

Selon le président de l’opération spéciale, N. Sosthène Loué, au cours de cette opération spéciale, plus de 212 dossiers correctionnels seront statués avec sérénité en 09 audiences dans la salle de fête de la mairie de Fada N’Gourma, dans la salle de réunion du conseil régional de l’Est et au palais de Justice.

Le procureur du tribunal de grande instance de Fada N’Gourma, Salam Ouédraogo, a indiqué que par le lancement de la cérémonie solennelle du lancement de l’opération spéciale « Casiers vides », le monde judiciaire veut rendre plus visibles ces séances afin de susciter l’assistance la population à ces audiences.

Il a ajouté que les audiences constituent des moments d’enseignement pour la population dans un contexte où la justice est souvent mal comprise.

Salam Ouédraogo, a précisé que durant ces audiences les dossiers qui seront examinés et traités portent entre autres sur les coups mortels, les coups et blessures volontaires, les faits de viol et des faits destruction de biens.

Le procureur Ouédraogo, a invité les populations à s’intéresser à ces audiences en s’y rendant, pour comprendre le fonctionnement du système judiciaire du pays, les débats qui s’y mènent et le rendu du jugement.

La notaire, Maimouna Coulibaly, a salué cette initiative des autorités burkinabè.

Pour elle, l’opération spéciale permettra de rapprocher la justice du justiciable mais surtout enseigner et renseigner la population.

Mme Coulibaly a souhaité plein succès à ces audiences qui feront le bonheur de la population.

Agence d’information du Burkina

KAC/hb/bz