Gourma : Le port du casque devient progressivement une habitude pour les citoyens de Fada N’Gourma

Fada N’Gourma, 19 nov. 2025 (AIB)-Ce mercredi 19 novembre 2025, constat a été fait par rapport au port du casque qui gagne du terrain chez les usagers de la route à Fada N’Gourma, au lendemain des travaux d’intérêt général infligés aux motocyclistes et conducteurs de tricycles interpellés pour non-port de casque.

Selon les constats faits dans plusieurs artères de la ville, un nombre croissant de conducteurs circulent désormais avec des casques.

Cette nouvelle dynamique intervient après l’opération conjointe de contrôle menée du mardi 18 novembre 2025, par l’Office national de la sécurité routière (ONASER), la Police nationale et la Police municipale, qui avait conduit à l’interpellation de nombreux usagers en infraction.

Les effets de cette action semblent déjà perceptibles et pour plusieurs vendeurs de casques rencontrés, ild se réjouissent d’une hausse soudaine de leur clientèle.

Ils ont affirmé que les demandes ont significativement augmenté au lendemain des travaux d’intérêt général imposés aux contrevenants.

Pour leur part, des citoyens saluent cette prise de conscience progressive et souhaitent que la tendance se renforce afin que le port du casque devienne un réflexe partagé par l’ensemble des usagers.

Ils espèrent également que les autorités poursuivront les mesures nécessaires pour réduire les accidents de la circulation, qui endeuillent presque quotidiennement des familles dans la cité de Yendabli.

