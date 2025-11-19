Burkina-Marché-Sankariaré-Opération-« Ladéli »

Burkina/Sécurité : L’opération « Ladéli » sauve des vies et coupe des réseaux de ravitaillement terroriste (ministre)

Ouagadougou, 18 nov. 2025 (AIB) – Le ministre de la Sécurité, Mahamadou Sanaa, a salué mardi le professionnalisme des forces engagées dans l’opération « Ladéli », menée au marché Sankariaré de Ouagadougou, affirmant que leur action « a sauvé des vies » et permis de freiner les circuits de ravitaillement et de financement du terrorisme.

« Ce que vous avez fait ce soir, c’est protéger la vie et la santé des populations burkinabè. Vous avez aussi réduit les risques d’explosion et d’incendie dans un lieu très fréquenté », a déclaré le ministre de la Sécurité, Mahamadou Sanaa.

Conduite par 1120 éléments, l’opération « Ladéli », en langue dioula qui signifie « Conseil, Redressement et Sensibilisation », a été menée mardi au marché Sankariaré de Ouagadougou. Elle a mobilisé toutes les forces de défense et de sécurité de la capitale.

Boutique après boutique, les éléments ont fouillé sacs, magasins et locaux fermés, avec pour mot d’ordre la prudence et la rigueur. La mission, qui a duré toute la journée, a permis d’interpeller plusieurs personnes remises à la Brigade Labal, et de saisir une grande quantité de stupéfiants, des produits impropres à la consommation, des substances toxiques comme les cyanures, ainsi que des explosifs et divers matériels dangereux.

En rappelant l’explosion de Larlé en 2019, celle de Toudoubwégo et l’incendie du même marché en 2023, le premier responsable de la Sécurité a insisté sur la nécessité d’adopter des mesures strictes de prévention pour éviter de nouveaux drames.

Le ministre de la Sécurité a annoncé que l’opération « Ladéli » ne s’arrêtera pas à Sankariaré. Elle sera étendue à tous les marchés et zones commerciales du pays afin d’installer durablement la discipline, protéger la santé publique et renforcer la sécurité dans les grands centres de vente.

Cette opération constitue également une réponse ferme à l’agression récente subie par des éléments de la Brigade Labal à Sankariaré, a expliqué le ministre.

« L’État ne peut accepter que des commerces ravitaillent des groupes hostiles pendant que d’autres Burkinabè donnent leur vie sur le terrain pour protéger la nation », a-t-il insisté.

Agence d’Information du Burkina

YOS/no