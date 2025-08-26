BURKINA -GOULMOU-DECENTRALISATION-DIAGNOSTIC

Gourma : Le gouverneur lance les consultations régionales en prélude aux états généraux sur la décentralisation

Fada N’Gourma, (AIB) – Le gouverneur de la région du Goulmou, Ram Joseph Kafando, a procédé ce lundi 25 août 2025 à Fada N’Gourma, à l’ouverture des consultations régionales en prélude aux états généraux sur la décentralisation. Pendant 72 heures, les acteurs locaux vont dresser un diagnostic du processus de décentralisation et formuler des recommandations pour sa réforme.

Selon lui, ces concertations constituent « une opportunité stratégique pour marquer une pause, interroger les pratiques et proposer des réformes adaptées aux réalités socioculturelles, politiques et sécuritaires » du pays.

Ram Joseph Kafando, a rappelé que la décentralisation, engagée depuis plusieurs années au Burkina Faso, vise à rapprocher l’administration des populations et à promouvoir le développement à la base.

Cependant, a-t-il relevé, des insuffisances persistent dans l’animation de la vie démocratique locale, la gestion des projets communautaires et la contribution des collectivités à l’amélioration des conditions de vie des populations.

Pour sa part, l’un des communicateurs, Alexandre Adoua, cadre à la direction générale de la décentralisation et du développement local, a indiqué que ces assises doivent permettre aux participants de faire le point sur la mise en œuvre de la décentralisation dans les différentes collectivités du pays.

Quatre thématiques seront examinées dont la décentralisation, la déconcentration et le transfert des compétences aux collectivités territoriales ; la gouvernance locale et le développement endogène ; la fonction publique territoriale ; ainsi que le financement de la décentralisation.

M. Adoua a souligné que ces travaux s’inscrivent dans le plan d’action des autorités actuelles pour la stabilisation et le développement, en vue de bâtir une gouvernance locale plus efficace, plus résiliente et mieux ancrée dans les réalités endogènes.

Le gouverneur de la région du Goulmou, a invité les participants à une « participation franche, constructive et inclusive, dans un esprit de patriotisme, de vérité et d’innovation », afin que les recommandations issues de Fada N’Gourma contribuent efficacement aux futures assises nationales sur la décentralisation.

