Burkina-Presse-Revue

Burkina : Le retrait l’AES de la CPI commenté par les journaux burkinabè

Ouagadougou, septembre 2025(AIB)-Les parutions du jour font écho, du retrait du Burkina Faso, du Mali et du Niger de la Cour pénale Internationale(CPI) et de la 80e Assemblée général des Nations Unies, sans oublier la 15e édition du SITHO.

« Les pays de l’AES se retirent de la CPI avec effet immédiat », affiche à sa Une, le journal public Sidwaya.

Le quotidien d’Etat rapporte qu’au journal télévisé de 20h hier 22 septembre 2025, le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, porte-parole du gouvernement, a annoncé le retrait des pays de l’AES de la cour pénale internationale, avec effet immédiat.

Le retrait du statut de Rome relatif à la cour pénale internationale par les trois Etats a été acté dans un communiqué conjoint de la confédération AES, lu par le porte-parole du gouvernement.

Le journal public explique que cette décision s’inscrit dans la volonté affichée des Etats membres de l’AES d’affirmer pleinement leur souveraineté.

Le doyen des quotidiens privés du Burkina Faso, L’Observateur Paalga, pour sa part, renchérit que l’AES se détache de la Haye.

Le journal privé Le Pays souligne que les Etats de la Confédération AES, tout en exprimant leur gratitude à l’Organisation des Nations Unies et aux Etats membres, rassurent de leur engagement à continuer à coopérer dans d’autres cadres appropriés à la promotion et à la protection des droits de l’homme et au respect de la souveraineté.

Sous un autre volet, le même journal note à sa une « 80e AG de l’ONU, le Premier Ministre donne des orientations à la délégation burkinabè ».

Pour ce quotidien, en prélude aux travaux de la 80e session de l’Assemblée générale des Nations Unies, le Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, a présidé, le dimanche 21 septembre 2025, à la représentation permanente du Burkina Faso à New York, une rencontre préparatoire avec les membres de la délégation burkinabè.

Le doyen des quotidiens privés du Burkina Faso, L’Observateur Paalga, pour sa part, indique qu’au cours de cette réunion, le représentant permanent du Burkina Faso, son Excellence l’ambassadeur Oumarou Ganou, a présenté les grandes lignes du programme ainsi que les enjeux de cette semaine de haut niveau.

Dans la même dynamique, Le quotidien d’Etat rapporte que le Premier Minstre a reçu en audience le lundi 22 septembre 2025, à New York aux Etats-Unis d’Amérique, le vice-présence de la Guinée équatoriale, chargé de la défense et de la sécurité, Mangué Teodoro Nguema Obiang.

Le renforcement des relations d’amitié et de coopération entre les deux pays a été le principal point des échanges.

Parlant la XVème édition du Salon international du tourisme et de l’hôtellerie de Ouagadougou (SITHO), Sidwaya rapporte que plus de 10 000 visiteurs attendus à Ouagadougou selon le comité d’organisation qui a animé, ce lundi 22 septembre 2025 une conférence de presse pour faire le point des préparatifs de de l’édition qui s’ouvre le 25 septembre prochain.

Agence d’information du Burkina

Bo/yos